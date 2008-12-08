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Расширенное заседание Национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки к ЕВРО-2012 при участии вице-премьер-министра Украины И.Васюника и М.Джевецки.

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Пресс-конференция на тему: «Ответственность государства в преодолении табачной эпидемии в Украине», посвященная презентации Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения.

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Пресс-конференция на тему: “За доменами на кириллице будущее!”, посвященная внедрению на Интернет-рынок Украины доменных имен на кириллице. Участники: Светлана Тутова, президент ООО "Центр Интернет-Имен Украины"; Александр Лобода, директор ООО "Центр Интернет-Имен Украины"; Андрей Заблоцкий, исполнительный директор Украинской Ассоциации Интернет Рекламы.

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На портале ЛІГА.net Интернет-конференция заместителя председателя правления АКИБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group Тараса Кириченко.

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11-30 - В УНИАН начнется пресс-конференция на тему: «Обуховский район пустил под нож земли Гослесхоза и водного фонда. Кто рисует «правильные» схемы злоупотреблений с землеотводом?». В пресс-конференции примет участие первый заместитель начальника Управления земельных ресурсов в Обуховском районе (Киевская обл.) Оксана Бородий.

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция президента Рыбохозяйственной Ассоциации по воссозданию водных живых ресурсов и селекции в рыбоводстве «Аквакультура» Владимира Волкова по обращению рыбалок об ужасном состоянии в рыбной отрасли на тему: "Провал коррупционной модели управления рыбной отраслью в условиях финансового экономического кризиса". В пресс-конференции примет участие руководитель управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства Автономной Республики Крым - Иван Куренной.

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Пресс-конференция на тему: „Может ли в Украине быть адресной национальная политика и стабильной национальная экономика?”. Размышления украинских экономистов и политологов над тезисами о будущем Украины, высказанными Президентом Виктором Ющенко в эфире программы „Свобода слова” 1 декабря 2008 года. К участию приглашены: Юрий Рубан - директор Института стратегических исследований; Валерий Новицкий - заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Андрей Ермолаев - директор Центра социальных исследований „София”.

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Пресс-конференция на тему: "Экономические последствия решений Нацбанка. Бюджет недополучит 80 млн. гривен в 2009 году?". В ходе пресс-конференции будут подведены итоги всеукраинской акции "Один день без обменных пунктов", которая состоится 7 декабря. Участники: народный депутат Украины Ольга Боднар, председатель Голосеевской районной государственной администрации Сергей Садовой, представитель юридической фирмы "Салком".

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Вечеринка для прессы, посвященная подписанию договора о партнерстве между лидером украинского банковского рынка ПриватБанком и международным коммуникационным сервисом SKYPE. В пресс-пати примут участие: председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет и директора по развитию бизнеса SKYPE в Европе Энрико Носед.