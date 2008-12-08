Главное на 8 декабря (день)

Главной новостью последних дней стало постановление Нацбанка, которым регулятор рекомендовал коммерческим банкам пересматривать в сторону уменьшения процентные ставки по кредитам, но не допускать досрочного возвращения депозитов (текст Постановления НБУ - http://economics.unian.net/rus/detail/1212 ).

“С целью закрепления позитивных тенденций в деятельности банков и обеспечения дальнейшей стабильной их работы”, - говорится в Постановлении НБУ № 413 от 4 декабря 2008 года, которым продолжен комплекс мер, начатых Постановлением № 319 от 11 октября 2008 года.

Банкам также рекомендовано пересмотреть в сторону уменьшения процентные ставки по кредитам в иностранной валюте, разрешено самостоятельно принимать решения о пролонгации кредитов, предоставленных товаропроизводителям, разрешено покупать иностранную валюту по поручению физических лиц для перевода за пределы Украины по текущим неторговым операциям на сумму, в эквиваленте не превышающую 75 тыс. грн. на месяц.

При этом глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что Нацбанк будет применять жесткие меры к тем коммерческим банкам, которые будут досрочно выдавать вкладчикам депозиты.

«Ни в коем случае нельзя досрочно выдавать депозиты… Если банки будут себе дополнительно создавать трудности, в том числе по платежеспособности, выдавая досрочно депозиты, к этим банкам мы будем относиться более жестко», - сказал он.

Обращаясь к вкладчикам, глава НБУ попросил их не создавать трудности банкам, требуя досрочно вернуть депозитные вклады.

На наличном валютном рынке Национальный банк констатировал выравнивание. в последние дни. Третьего декабря впервые за последний месяц физические лица продали больше наличной валюты, чем приобрели ее в банковских учреждениях. Превышение составило 15,6 млн. долл. (в эквиваленте). При этом продажа населением наличного доллара впервые за последние два месяца превысила на 13,5 млн. долл. объемы его покупки.

«На этом фоне 4 декабря произошло укрепление гривни по отношению к наличному доллару США», - сообщает НБУ.

В свою очередь министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отметил важность того, что в настоящее время в Украине есть общее понимание «кредитных» проблем в отношениях банковского сектора и заемщиков. Во время встречи с представителями 40 банков Украины и представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда министр заявил: «В настоящее время мы на пути, который позволит нам завершить разработку пакетных инициатив и начать реальную работу с решения проблем банков и заемщиков». На совещании рассматривались возможные варианты решения вопросов, которые возникают в связи с проблемами граждан при возвращении валютных кредитов, а также кредитов, полученных на приобретение жилья, земли или имущества и кредитов предприятий.

Нацбанк обнародовал сегодня результаты работы украинских банков. Так, обязательства банков Украины за январь-ноябрь 2008 года увеличились на 41,5%, или 220,1 млрд. грн., и на 1 декабря составили 749,9 млрд. грн. По данным НБУ, средства Национального банка Украины составляют 5,5% от общей суммы обязательств банков, остатки средств на корсчетах других банков – 1,7%, срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, полученные от других банков, – 30,6%, средства субъектов хозяйствования – 17,7%, средства физических лиц – 27,2%, средства небанковских финансовых учреждений – 2,2%, средства бюджета и внебюджетных фондов – 0,7%, кредиты от международных и других финансовых организаций – 6,4%, ценные бумаги собственного долга – 1,6%, субординированный долг – 1,8%, начисленные расходы к уплате – 1,5%, кредиторская задолженность по операциям с банками и клиентами банка – 0,7%, другие обязательства – 2,4%. Банки имеют такую структуру средств населения с точки зрения срочности: срочные средства составляют 168,4 млрд. грн., или 82,4% от общей суммы средств населения, а средства до востребования – 35,9 млрд. грн., или 17,6%. Средства в национальной валюте составляют 52,2% от общей суммы средств физических лиц.

Cуммарная прибыль украинских банков по итогам января-ноября 2008 года составила 10,1 млрд. грн., что в 1,6 раза больше, чем в январе-ноябре 2007 года, когда было получено 6,3 млрд. грн. прибыли. Доходы банков составили 104,6 млрд. грн. Расходы банков составили 94,5 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов сообщил, что к 1 декабря он аккумулировал 2,9 млрд. грн. Количество участников Фонда составило 180 банков, временных участников – 2 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы установлен на уровне 150 тыс. грн.

Политической новостью стало выступление народного депутата Украины Николая АЗАРОВА (Партия регионов) против второго транша по кредиту Международного валютного фонда на условиях, закрепленных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. По его словам, МВФ ведет переговоры с Партией регионов, как с потенциальными представителями власти. «Мы их (представителей МВФ – УНИАН) предупреждаем, что если мы придем к власти, то мы поменяем эти условия (условия кредита от МВФ, закрепленные в Меморандуме – УНИАН). Нам дан только первый транш, 4,5 млрд. долл., который мы бездарно уже растратили. Вы хотите, чтобы мы взяли на себя ответственность за это, если придем к власти – никогда не будем брать такой ответственности», - сказал он.

Он утверждает, что «следующий транш нам дадут только тогда и только при тех условиях, если выполнены маяки, цифровые параметры, заложенные в Меморандуме. А это означает – отпустить курс, заморозить все социальные расходы, ограничить кредитование экономики и т.д. Мы им говорим, на таких условиях мы не будем брать второй транш». Н.АЗАРОВ также отметил, что Партия регионов в случае прихода к власти сохранит валютный резерв, и на базе валютного резерва и валютных поступлений по экспорту обеспечит стабильность гривни.

Напомним, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, срок погашения кредита - 5 лет. В ноябре МВФ выделил Украине первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов. Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.

Госкомстат сообщил о росте инфляции. Индексы потребительских цен в ноябре 2008 года составили 101,5%, а с начала года – 119,8%.

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,2% обусловлен, в первую очередь, повышением платы за горячую воду, отопление (на 23,9%).

На 1,9% повысились цены на транспорт, что в основном связано с повышением стоимости перевозок городским пассажирским транспортом на 15,9%. В то же время произошло снижение цен на бензин на 13,3%.

Продукция добывающей промышленности в ноябре подешевела на 12,2%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 12,8%, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – на 11,5%.

В перерабатывающей промышленности цены снизились на 5,8%. Больше всего (на 16,5-10,3%) подешевела продукция в производстве кокса и продуктов нефтепереработки, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, химическом производстве.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 6,2%, при этом тарифы на электроэнергию снизились на 7,2%, теплоэнергию – возросли на 2,6%.

Мировые цены на нефть упали до 40 долл./барр. Это около самого низкого уровня за четыре года.

Между тем сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок – 7,4550/7,5750 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2620/0,2760 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,6110/9,7715 грн. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,2895/1,2897 долл. США (пятница - 1,2766/1,2768). В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Для жителей Киева и области будет интересным то, что средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 7 декабря т.г. снизилась на 4,8%, или на 295 долл., – до 5859 долл. за сотку.