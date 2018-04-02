Нацбанк скоро начнет менять собственников банков?

В последние недели, с началом лихорадки на валютном рынке и в банковском секторе, в Национальный банк были выпущены тучи критических стрел. Но уже с началом зимы НБУ активизировался и начал бороться с финансовым кризисом.

Однако последние его действия вызывают еще больше вопросов, чем предыдущие. В конце прошлой недели, в пятницу 5 декабря, НБУ принял новое Постановление под номером 413. Им главный банк страны отменил известное Постановление НБУ №319 от 10 октября, которым открылась череда Постановлений Нацбанка и фактически было положено начало активной антикризисной деятельности. Одним из пунктов того октябрьского постановления, как известно, было введение моратория на досрочное снятие вкладчиками банков средств с депозитных счетов. Многие считают, что этим шагом тогда было нанесено больше вреда, чем получено выгод. Не говоря уже о юридической сомнительности решения.

Поэтому, казалось бы, Нацбанк взялся исправлять свои ошибки. Отменив уже упоминавшееся октябрьское постановление, НБУ фактически отменил прямой запрет на досрочное возвращение банковских депозитов. По крайней мере, именно так поняли Постановление и в банковском секторе (с двойственными чувствами), и среди физлиц-вкладчиков (с чувством глубокого удовлетворения). Впрочем, путаница вкралась и сюда. Уже на следующий день, 6 декабря, в субботу(!), Нацбанк разослал письмо руководителям коммерческих банков, в котором обращал внимание, что, вообще-то, рано радуетесь и Постановлением НБУ № 413 на самом деле «банкам запрещено делать досрочное возвращение депозитов, поскольку они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы…». Да не просто разослал электронное письмо, а вывесил его на своем официальном сайте (хотя, обычно, электронная переписка НБУ с комбанками – тайна за семью печатями, как для общественности, так и для прессы). Какому документу – постановлению или электронному письму - больше верить – вопрос, конечно, интересный. Спецы, например, утверждают, что «вес» постановления НБУ на-а-а-много выше, чем «вес» письма, которое регулятор рассылает по электронной почте.

Однако...

Посему, вернемся собственно к Постановлению. Пунктом 2 нового постановления, НБУ фактически перевел всю ответственность за кризис на коммерческие банки и уже их обязал «… принимать все необходимые меры относительно обеспечения позитивной динамики роста объемов депозитов (прежде всего в национальной валюте Украины) с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками». В то же время, в этом же пункте 2 НБУ возлагает на банки обязанность «… обеспечить строгий контроль за соблюдением разработанных графиков относительно приведения уровней несоответствий активов и пассивов по срокам погашения (ГЕПов) до приемлемых размеров». А чтобы контроль был действенным, НБУ требует от банков «до 12 декабря 2008 года разработать и предоставить Национальному банку Украины платежный календарь на ежедневной основе до конца 2008 года и на І квартал 2009 года, в том числе и в иностранной валюте (отдельно), и установить мониторинг за уровнем ликвидности банка».

Если растолковать эту казуистику, фактически Нацбанк дал указание коммерческим банкам самостоятельно выпутываться из кризиса. Ведь при таких ограничениях большинство коммерческих банков будут неспособны вернуть досрочно банковские депозиты. А, возможно, и не только досрочно.

Конечно, в таких условиях о возрождении кредитования ничего и говорить. (Наверное, потому, в Постановлении №413 вопросы, связанные с кредитованием, отнесены к пункту 3, который носит рекомендательный характер). То есть НБУ рекомендует коммерческим банкам снизить ставки по кредитам, но не обязывает, наверно потому, что сам хорошо понимает, что в таких условиях это не реально.

Но речь уже даже не о кредитовании.

В постановлении №413 есть еще более интересное место, которое указывает, что проблемы депозитов и кредитов можно расценить как второстепенные для НБУ. В том же пункте 2 Постановления №413 есть еще одно требование к коммерческим банкам «в 10-дневной срок подать в Дирекцию по банковскому регулированию и надзору (О.И.Киреев) планы мероприятий по повышению капитализации (программы капитализации)”. В случае же “несостоятельности банка и его владельцев повысить уровень капитала” Нацбанк обещает “рассмотреть вопрос относительно реорганизации (объединении или присоединении) банка и внести соответствующие предложения Национальному банку Украины».

Что это значит?

В условиях, когда население и компании массово изымают средства из банков, не допустить разрыва между активами и пассивами банков можно лишь двумя путями. Искусственным запретом досрочно возвращать средства вкладчикам. Или дополнительным инвестированием в капитал банка, чтобы таким образом профинансировать разницу, которая возникла от «оттока средств» из коммерческого банка. И поскольку официальный запрет на досрочное возвращение средств ликвидирован, теперь НБУ требует от собственников банков покрыть разницу за счет новых взносов в уставный фонд.

На первый взгляд вполне уместное требование, хотя и несколько не адекватное в условиях настоящего кризиса. Но это требование становится лучше понятным, если внимательно прочесть пункт 5 упомянутого постановления. В нем сказано: «Обязать Дирекцию по банковскому регулированию и надзору (А.И.Киреев) установить контроль за выполнением банками требований пункта 2 этого постановления и в случае несостоятельности руководителей и акционеров банков принять необходимые меры относительно приведения деятельности банков в соответствие с требованиями банковского законодательства вносить предложения о применении к банкам адекватных мер влияния, в том числе введения временной администрации, принудительной реорганизации банков или отзыва лицензии и инициации процедуры ликвидации банка».

Вот, похоже, в чем главная цель Постановления 413. Фактически НБУ наделяет себя правом забрать у собственника банк, если тот не пожелает за счет собственных средств покрыть разницу от оттока средств из банковского сектора.

Согласитесь, крайне интересное предложение и удачное решение проблемы по-украински. Причем, эта «угроза» НБУ в первую очередь может касается зарубежных собственников украинских банков. Текстом постановления НБУ дает зарубежным собственникам понять, что если они не проявят активность и не наполнят капиталы своих банков реальными деньгами, несмотря на все миллиарды, которые они раньше заплатили за банки, можно потерять банки за бесценок. Следовательно, в ближайшее время мы можем стать свидетелями очень интересных событий, связанных с очередным перераспределением собственности в банковском секторе...

Игорь Сподарец