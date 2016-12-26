Хакеры атаковали сайт Минобразования, ресурс недоступен

13:58, 26 декабря 2016
Разное
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Кибератака на ресурс была совершена на выходных, однако сайт до сих пор не возобновил работу.

Иллюстрация / REUTERS

На сайт Министерства и науки Украины осуществили Ddos-атаку. Об этом сообщили в пресс –службе ведомства, передает ТСН.

Отмечается, что хакеры атаковали ресурс еще в эти выходные, впрочем сайт не работает до сих пор.

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«К сожалению, сайт Министерства образования и науки Украины по техническим причинам временно не работает», - говорится в сообщении Минобразования в Facebook на выходных.

Напомним, 16 декабря, сайт Министерства инфраструктуры Украины временно был недоступен. Позже глава пресс-службы Мининфраструктуры Марина Томко сообщила, что сайт министерства находился под атакой с утра 16 декабря.

Ранее, 6 декабря неизвестные хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Больше часа вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com. Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

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Теги: #хакеры#кибератака#Минобразования