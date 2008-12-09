80% фирм Львовской области завышают цены на продукты

Государственная инспекция по контролю за ценами во Львовской области установила, что 80% предпринимателей региона неправомерно повышают цены на продукты питания.

Такие данные получены Госинспекцией по результатам проверки соблюдения предприятиями Львовской области установленных торговых надбавок при формировании цен на основные продовольственные товары и задекларированных оптово-отпускных цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной госадминистрации, установлено, что предприниматели, в частности, превышают установленный распоряжением главы Львовской ОГА уровень торговых надбавок в 15%: продукция продается с надбавками от 15,6% до 62,3%.

По информации пресс-службы, за прошлую неделю на рынках области больше всего подорожали яйца, сметана, молоко и рис. «В частности, цены на яйца повысились на 8,3%, на сметану – 3,8%, на рис – 3,8%. Молоко подорожало на 1,4%. Цены на хлеб, мясо и овощную продукцию были, в целом, стабильными», - отмечается сообщении пресс-службы ОГА.