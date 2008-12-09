Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины с приглашением Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

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Прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия Шевченко.

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Состоится церемония подписания Меморандума о партнерстве между Антимонопольным комитетом Украины и Украинской Аграрной Конфедерацией с целью содействия обеспечению эффективной экономической политики в сфере АПК и защиты интересов национальных товаропроизводителей и потребителей. Документ подпишут и.о.председателя Комитета Александр Мельниченко и президент Конфедерации Леонид Козаченко.

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Круглый стол на тему: «Социальная ответственность бизнеса в условиях экономического кризиса», организованный Киевским Институтом проблем управления им.Горшенина. Ведущий: Кость Бондаренко, директор Института. Участники: представители Федерации работодателей Украины, парламентского комитета по социальной политике и труду, Министерства труда и социальной политики, Государственной службы занятости, руководители предприятий и др.

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Пресс-конференция на тему: “ГМО или органическое производство?”. Участники: зам.министра аграрной политики Украины Сергей Мельник, лауреат международной премии Right Livelyhood Award (в 2007 г.) Перси Шмайзер и председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов.

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Пресс-конференция на тему: "Как вернуть банковский депозит? Мораторий НБУ снят?". Участники: Александр Седых, финансовый директор аналитической компании "ПростобанКонсалтинг"; Ирина Скирчук, зам.председателя правления ОАО КБ "Хрещатик"; Михаил Ильяшев, адвокат, старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"; Артем Вьюнник, ген.директор коллекторной компании ООО "Атлон Капиталл"; Татьяна Монтян, независимый адвокат.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция крупнейшего украинского производителя сухих строительных смесей (ССС) компании «Фомальгаут-Полимин» на тему: «Фомальгаут» запускает новый завод по производству сухих строительных смесей в Херсонской области». Также на пресс-конференции будет идти речь о прогнозах относительно состояния рынка в 2009 году, который обещает быть непростым. В пресс-конференции примут участие: директор департамента реализации СБС «Фомальгаут-Полимин» Сергей Будников, директор департамента развития и прогнозирования «Фомальгаут-Полимин» Александр Линченко; начальник отдела рекламы ООО «Фомальгаут-Полимин» Людмила Мирошниченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 278-48-95, (093) 285-76-31, о.ustinova@krasni.com.ua

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Несмотря на экономический кризис, украинцы не отказались от новогодних путешествий!". Украинцы собираются отдыхать на Новый год на родине. Большинство опрошеных планируют посетить Карпатский регион. Лишь 12% респондентов отменили путешествия из-за финансовых затруднений. Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный социологами Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп». Детальные результаты обнародует руководитель социологической службы Консорциума «МКГ» Дмитрий Громаков