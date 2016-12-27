Динамика или статика. Чему отдать предпочтение в наружной рекламе?

В профессиональной среде маркетологов вопрос о том, что эффективнее: размещение наружной рекламы на динамических или статических конструкциях каждый раз вызывает разногласия. Впрочем, настоящий специалист ответит вам, что для каждого конкретного рекламодателя определяться целесообразность того или иного способа привлечения внимания целевой аудитории должна индивидуально, и спорить мы с этим не будем. А вот рассказать о достоинствах и недостатках каждого вида рекламы, пожалуй, будет нелишним.

Статика

Реклама на билбордах, холдеры, пиллары, арки, перетяжки, баннеры, беклайты и ситилайты — все эти конструкции относятся к статическим. У статики есть один недостаток — со временем она становится незаметной для тех, кто видит ее постоянно, так устроена человеческая психика. Спустя определенное число контактов с рекламой потребитель принимает решение относительно нее, определяясь, нужны ли ему предлагаемые товары и услуги, или нет, после чего перестает воспринимать ее как нечто важное и требующее внимания.

Среди преимуществ же, как ни странно, все та же неподвижность — проехав или пройдя мимо и не успев рассмотреть рекламное предложение однажды, потенциальный клиент, скорее всего, будет иметь возможность ознакомиться с ним в следующий раз.

Другое достоинство статики заключается в том, что вся рекламная площадь полностью отдана в распоряжение одному рекламодателю. Он, конечно, рискует заполучить в соседи по пиллару или ситилайту конкурента, однако такая возможность минимальна и полностью исключена в случае использования тролла или суперборда.

Динамика

К достоинствам динамической рекламы в первую очередь нужно отнести ее главное качество — подвижность. Именно движение выступает притягивающим внимание прохожих и водителей фактором. Смена картинки психологически вынуждает их дождаться, что же будет дальше, что само по себе уже хорошо.

Что еще?

С уменьшением в городе мест, где могут расположиться рекламные конструкции, борьба за каждый квадратный метр в зонах с большой проходимостью становится все более серьезной. Призматрон или скролл позволяют своему владельцу продавать рекламную площадь не одному, а сразу нескольким заинтересованным в этом организациям.

Практически все динамические конструкции оснащаются подсветкой , что служит дополнительным фактором привлечения внимания.

, что служит дополнительным фактором привлечения внимания. Призматроны, скроллы, экраны, конструкции с эффектом вращения, как правило, устанавливаются там, где всегда есть аудитория, то есть в людных местах — в пешеходных зонах, у остановок общественного транспорта, на вокзалах, у торговых центров и так далее. Таким образом, обеспечивается большое число контактов.

А теперь о минусах динамики.

Во-первых, динамическая реклама требует использования куда более дорогих материалов, чем статика. Для скроллов потребуется печать на полимане — полипропиленовой бумаге, не боящейся света и влаги, либо на армированном виниловом баннере. При желании разместить рекламу на призматроне придется не только потратиться, но и подождать — просыхание на ламелях занимает немало времени.

Во-вторых, сама динамическая конструкция потребует подведения электричества либо установки аккумуляторов, накапливающих солнечную энергию, чтобы ее элементы приводились в движение.

В-третьих, следует принять во внимание то, что динамические конструкции могут выйти из строя. Зимой с такой проблемой часто сталкиваются владельцы призм. Скроллы же ломаются в основном из-за того, что заказчик сэкономил на материале.

Последний недостаток динамики, о котором необходимо сказать, — в разы меньшее время контакта (в 3 раза для призмы и в 5-6 — для скроллов) по сравнению со статическими рекламными конструкциями.

Как видите, и у статики, и у динамики есть плюсы и минусы. Чтобы выбор был верным, и реклама продавала, рекламодателю в сотрудничестве с маркетологом нужно учитывать множество факторов, начиная от специфики товара и заканчивая особенностями целевой аудитории.

Григорий Бондаренко

Outdoor-online.com.ua