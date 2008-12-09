В ВР объявлен перерыв до 16 часов

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 16 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале, в частности, от Партии регионов – 3, от БЮТ – 154, от блока “Наша Украина – Народная самооборона” – 26, от КПУ – 27, от Блока Литвина – 20.

Как отметил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, фракции попросили объявить перерыв для завершения консультаций по формированию коалиции и избранию председателя ВР.

По его словам, были внесены два предложения об объявлении перерыва. Фракции БЮТ и Блока Литвина предложили объявить перерыв до 16.00, а фракции НУ-НС и Партия регионов – до 10.00 завтрашнего дня. Однако депутаты поддержали предложение БЮТ и Блока Литвина.