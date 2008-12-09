ПриватБанк и Skype стали партнерами в Украине

Крупнейший украинский банк ПриватБанк стал партнером группы Skype в Украине. Презентация совместного проекта состоялась 8 декабря с.г. в Киеве на PressParty. Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, такое партнерство предоставляет отечественным пользователям Skype более легкий доступ к широкому спектру возможностей коммуникаций, доступных через Skype, включая бесплатное голосовое общение Skype-to-Skype, видеозвонки к другим пользователям Skype, бесплатную мгновенную передачу сообщений и доступные международные звонки на мобильные и стационарные телефоны.

Соглашение между ПриватБанком и Skype позволило создать ко-брендовую версию клиента программного обеспечения Skype, доступную для загрузки на http://skype.privatbank.ua. Программа партнерства позволяет легко интегрировать услугу онлайн-оплаты и пополнения ваучеров Skypе всем украинским пользователям через тысячи киосков самообслуживания, более 5 750 банкоматов и почти 3000 отделений в любой точке Украины. В то время как звонки другим пользователям Skype всегда бесплатны, ваучеры Skype необходимы, чтобы дешево звонить на мобильные и стационарные телефоны, используя Skype.

Партнерство Skype и ПриватБанка также позволит украинским пользователям более свободно общаться по Интернету, так как им открывается множество различных способов оплаты продуктов Skype, не только в точках банка, но и через вебсайт банка и даже с помощью мобильного телефона. До начала партнерства с банком в Украине было практически невозможно приобрести ваучеры Skype, теперь многочисленным пользователям Skype становятся доступны платные сервисы и новые возможности такие как приобретение онлайн номера для приема телефонных звонков или приобретение Skype кредитов для осуществления дешевых телефонных звонков по всему миру - от 0,017 евро в минуту в Португалию,например, где работают десятки тысяч украинцев.

«В новых экономических условиях мы считаем очень важным предложить всем нашим клиентам, всем жителям Украины революционное решение, которое позволит значительно сократить расходы на связь и другие виды электронных коммуникаций, а в большинстве случаев сделать их бесплатными, - отметил Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет. – Я уверен, что развитие этого сервиса в нашей стране позволит людям свободно общаться, где бы они не находились, а бизнесу, прежде всего малым и средним предприятиям, оптимизировать свои расходы на телекоммуникации».

«Мы рады сотрудничать с ПриватБанком. Это дает возможность открыть Украину для общения со всем миром, - сказал Энрико Носеда, главный менеджер по продвижению Skype в Европе . – Многие украинцы уже используют Skype, чтобы общаться с семьей, друзьями, вести деловые переговоры с партнерами по всему миру. Инновационные возможности оплаты и контент предложенные Приватбанком сделает это общение еще проще и удобней».

«Надежность связи становится более важной, когда время и расстояние – уже не препятствие для коммуникаций, – рассказывает Александр Витязь, руководитель «Центра электронного Бизнеса» ПриватБанка . - Теперь для общения нужно только скачать программу Skype с сайта ПриватБанка, следуя простым подсказкам. И уже сразу можно найти друзей, партнеров во всем мире, провести видео-конференцию, переговоры и встречи с теми, кто вам нужен».

Фоторепортаж с презентации можно прочитать по адресу: http://www.unian.net/rus/news/news-289047.html.

Справка УНИАН. ПриватБанк является крупнейшим украинским банком. В национальной сети банковского обслуживания ПриватБанка работает 2859 отделений и филиалов, 5750 банкоматов.Клиаентами банка являются свыше 3 миллионов граждан и 5оо тысяч корпоративных клиентов. По результатам исследования имиджа крупнейших банков страны, проведенного компанией GFK Ukraine в начале 2008 года, знание лидера рынка с подсказкой составляет 88%, при этом логотип ПриватБанка сразу же узнают почти 60% жителей страны. Клиентами ПриватБанка является более 34% опрошенных украинцев. В рамках международного исследования «Global Pulse 2008» ПриватБанк признан украинским банком с наивысшей репутацией - уровень уважения, доверия, благосклонности, которые отечественные потребители испытывают к банку (71,75) позволил ему войти в пятерку ведущих мировых и отечественных компаний, пользующихся наибольшим доверием украинцев. Узнайте больше на www.privanbank.ua.

Skype был основан в 2003 и на сегодня им пользуются более 370 миллионов человек во всем мире. Доходы Skype идут за счет оплаты звонков на стационарные и мобильные телефоны, голосовой почты, переадресации вызовов, и SMS. Skype пользуются практически в каждой стране мира, и уже успели «наговорить» больше 100 миллиардов(?!) минут, общаясь Skype-to-Skype. Беседовать по Skype можно с помощью компьютера, мобильного телефона и специальных устройствах Skype, которые реализуются широкой сетью партнеров.