БЮТ готов сегодня рассматривать антикризисные законопроекты
По коалиции идут переговоры
Блок Юлии Тимошенко готов сегодня, после возобновления пленарного заседания, начать рассмотрение антикризисных законопроектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, в Верховной Раде есть уже несколько десятков законопроектов, направленных на преодоление экономического кризиса, при этом значительная часть из них уже прошла рассмотрение в комитетах и готова к рассмотрению на пленарном заседании. Лидер фракции БЮТ отметил, что часть этих законопроектов касается антикризисных мер в социальной сфере.
Вместе с тем, говоря о вариантах будущей парламентской коалиции, И.КИРИЛЕНКО в который раз отметил, что продолжаются переговоры “всех со всеми”. Он напомнил, что приоритетным желанием БЮТ остается восстановление демократической коалиции, отметив, что соответствующее решение фракция БЮТ приняла еще 2 октября.