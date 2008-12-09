В Луганской области снижаются цены на бензин

В Луганской области цены на нефтепродукты в розничной торговле за неделю снизились на 0,13-0,29 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Луганской области, по данным еженедельного мониторинга на прошлой неделе дизельное топливо в области подешевело на 0,17 грн. и, по состоянию на 5 декабря, цена составила 5,13 грн./л.

В инспекции также сообщили, что больше всего за этот период подешевел бензин марки А-76 - на 0,29 грн.. Новая цена составила 4,18 грн./л. Бензин марки А-80 подешевел на 0,16 грн. до 4,20 грн./л. На бензин марки А-92 цена упала на 0,14 грн. и составила - 4,46 грн./л. Стоимость бензина марки А-95 - уменьшилась на 0,13 грн. до 4 ,65 грн./л. Бензин марки А-98 в настоящее время стоит 6,20 грн./л (снизилась на 0,20 грн.).

В то же время, согласно данным мониторинга, цены на продовольственные товары в магазинах и на рынках области на протяжении последней недели оставались неизменными.