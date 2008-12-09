В Англии запретят выставлять сигареты в витринах

Выставлять табачные изделия в открытых витринах Англии и Уэльса будет запрещено. О таком решении объявило британское правительство, передает Би-би-си.

Однако автоматы по продаже сигарет запрещены не будут, а производителям не придется отказываться от красочных упаковок.

В правительстве надеются, что запрет на открытую демонстрацию сигарет поможет в борьбе с курением. Аналогичный законопроект сейчас готовится в Шотландии, в Северной Ирландии уже идет его обсуждение.

Впрочем, критики законопроекта утверждают, что принимаемых мер недостаточно.

Правительственные консультации по поводу того, как отвратить молодежь от курения, начатые полгода назад, привели к тому, что подавляющее большинство, около 100 тысяч высказавшихся респондентов, поддержали запрет на открытую демонстрацию табачных изделий на прилавках магазинов.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам медицины Джейн Дрипер, министр здравоохранения Алан Джонсон был весьма впечатлен данными, полученными из других стран, указывающими на то, что запрет напрямую отразится на количестве продаваемых сигарет.

В правительстве утверждают, что в странах, где табачные изделия убрали с витрин - таких, как Исландия или Таиланд,- процент курящей молодежи снизился на целых 10%.

Однако представители British Heart Foundation - фонда, занимающегося борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - утверждают, что единственный способ оградить детей от возможности купить сигареты - это полностью запретить автоматы по продаже табачных изделий.