Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыполнение требований по зарплате работникам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил представителям бизнеса штрафами за уклонение от выполнения требований законодательства по повышению минимальной заработной платы.

Об этом глава правительства сказал в ходе посещения одной из пожарных частей Киева.

"В четверг вице-премьер Павел Розенко совместно с Минздравом, Минсоцполитики, Службой занятости, Пенсионным фондом проведут всеукраинский селектор, на который мы пригласим заместителей глав администраций, профсоюзы. Чтобы было неповадно играть с минимальной зарплатой. Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты зарплат и врачам, и учителям. Не надо никому играться с этим. Более того, просил бы всех обратить внимание на серьезные штрафные санкции, которые предполагает законодательство (за неначисление справедливых зарплат – УНИАН). Я требую, чтобы платили честную зарплату".

Гройсман подчеркнул, что выплата справедливых зарплат – это элемент борьбы с бедностью.

"Для того чтобы начать с этим (с бедностью – УНИАН) бороться, нужно повышать минимальную зарплату. В бюджетной сфере мы это сделаем на "отлично". Частный сектор и бизнес тоже должны это сделать. Я обращаюсь с просьбой: цените своих работников! Не надо комбинировать полставки, еще что-то, – сказал Гройсман. – Поймите и то, что мы расширили полномочия местных органов власти по проверкам. Если во время проверки выяснится, что человек работает полный рабочий день, а оформлен на неполный – это сотни тысяч гривен штрафа. За недопуск на проверку тоже предполагаются штрафные санкции. Я не хочу никого наказывать, я просто прошу работодателей – уважайте работников".

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое – до 3200 гривень.