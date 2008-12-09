Главное на 9 декабря (день)

Сегодня Россия прощается с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II

Патриарх Алексий Второй скончался скоропостижно. В последние годы сильно болел. В 2002 году у него был тяжелый инсульт, почти год он боролся с его последствиями, сумел преодолеть болезнь и вернулся к исполнению своих обязанностей. Алексий II также перенес несколько инфарктов, у него была ишемическая болезнь сердца. Ухудшение началось в ночь на 5 декабря: Алексия II подключили к поддерживающему аппарату, но сердце его остановилось.

Сегодня состоятся похороны. Гроб с телом патриарха обнесут вокруг Храма Христа Спасителя. После этого траурный кортеж отправится в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, где патриарх Алексий II, по завещанию, будет погребен в приделе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Усыпальница патриарха будет представлять собой склеп с выложенными кирпичом стенами. Засыпать землей гроб с телом Алексия II не станут. Сначала его накроют деревянной гробницей, рядом поставят дубовый крест, а затем изготовят мраморную гробницу - такую же, как у патриарха Сергия. Алексий II будет покоиться напротив его могилы.

Из-за церемонии прощания с патриархом движение наземного транспорта в центре Москвы частично перекрыто. В связи с этим, а также из-за непрекращающегося со дня смерти Алексия II дождя, на дорогах столицы образуются крупные пробки.

Отметим, власти Таллинна поддержали предложение назвать именем Алексия II площадь перед зданием строящегося православного храма в таллинском районе Ласнамя.

«Патриарх Алексий был выдающимся человеком и нашим земляком. Я высоко оцениваю его деятельность, он был честным, справедливым, обладающим высокими моральными качествами религиозным лидером. Я не знаю кого-нибудь еще, кто, будучи родом из Эстонии, достиг столь заметного положения», - заявил мэр Таллинна.

Патриарх Алексий II (Ридигер Алексей Михайлович) родился в 1929 году в Таллинне в семье священника. Он возглавлял Русскую Православную церковь с 1990 года.

У нас в стране среди важных политических событий - переговоры парламентских франкций по поводу будущей коалиции. В частности, фракция Блока Литвина заявила о согласии на создание коалиции с фракциями "Наша Украина – Народная самооборона" и Блока Юлии Тимошенко.

«Наша фракция решение приняла позитивно», - сказал в комментарии журналистам заявил глава фракции Владимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо принимать срочные антикризисные меры, поскольку опасность негативных последствий финансового кризиса нарастает не по дням, а по часам.

Лидер парламентской франкции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО по поводу будущей парламентской коалиции в который раз отметил, что продолжаются переговоры “всех со всеми”. Он напомнил, что приоритетным желанием БЮТ остается восстановление демократической коалиции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС подписали сегодня в Вильнюсе Дорожную карту развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2009-2010 годы.

Дорожная карта определяет конкретные задачи развития украинско-литовского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также важные для Украины положения в контексте двустороннего взаимодействия на пути евроатлантической интеграции Украины. Среди прочего, речь идет о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности; в сфере транспорта; сотрудничество на региональном уровне и в сфере поддержки демократии и верховенства права.

Министерство экономики, в комментарии по поводу инфляции, отметило, что в ноябре на динамику потребительских цен очень слабо влияло подорожание продуктов питания, которое составило 0,1-0,06% от общей инфляции.

По информации Министерства экономики, главной причиной инфляции, зафиксированной в ноябре на уровне1,5%, стал рост цен на коммунальные услуги, транспортные перевозки, а также на непродовольственные товары импортного производства за счет курсового фактора.

Среди факторов, сдерживавших инфляционные процессы, Минэкономики назвал: продолжение реализации комплекса антиинфляционных мер Правительства и НБУ; снижение цен на мировом рынке нефти.

Как сообщал УНИАН, индексы потребительских цен в ноябре 2008 года составили 101,5%, а с начала года – 119,8%.

Министерство финансов и Национальный банк работают над стабилизацией на кредитном рынке. Так, на сайте Министерства обнародован проект меморандума, которым министерство предлагает банкам до 1 апреля 2009 года облегчить условия погашения заемщиками кредитов. В документе Минфин повторяет свою идею предоставления банками возможности заемщикам полностью или частично перевести обязательство в иностранной валюте в обязательство в национальной валюте. Правда, это должно быть сделано при условии осуществления частичного досрочного (немедленного) выполнения обязательств в согласованной с банком сумме.

Кроме того, Минфин рекомендует банкам предоставлять возможность заемщикам отсрочивать выполнение обязательств по уплате остатка основной суммы долга по кредиту без освобождения от уплаты процентов и рассрочивать выполнение обязательств по кредиту. Это условие также будет действовать в случае осуществления частичного досрочного (немедленного) выполнения обязательств в согласованной с банком сумме.

Минфин не исключает, что возможны и другие формы облегчения условий выполнения обязательств.

В сфете ТЭК. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью Financial Times заявил, что переговоры ОАО «Газпром» с Украиной относительно погашения долгов и будущих цен на газ все еще далеки от достижения соглашения. При этом он выразил надежду, что дело удастся довести до конца еще в этом году.

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь. По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16:00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы, по данным источника УНИАН, по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. сократились на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 8759,5 тыс. тонн. По его данным, поставки украинской нефти в январе-ноябре на украинские НПЗ увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 2619,0 тыс. тонн. В январе-ноябре украинские НПЗ переработали 8863,4 тыс. тонн нефти, что на 25,8% меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Мировые цены на нефть держатся на уровне 44 долл. за баррель.

В Украине розничные цены на бензины и горючее снижаются. Так, в Луганской области цены на нефтепродукты в розничной торговле за неделю снизились на 0,13-0,29 грн. На прошлой неделе дизтопливо в области подешевело на 0,17 грн. и к 5 декабря цена составила 5,13 грн./л, бензин марки А-76 - на 0,29 грн. до 4,18 грн./л., А-80 - на 0,16 грн. до 4,20 грн./л, А-92 - на 0,14 грн. 4,46 грн./л, А-95 - на 0,13 грн. до 4 ,65 грн./л, А-98 в настоящее время стоит 6,20 грн./л (снизилась на 0,20 грн.).

Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжают работать на сниженных мощностях из-за отсутствия средств на погашение долгов.