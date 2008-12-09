В Парламенте три фракции образовали коалицию

Фракции "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина создали парламентскую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента объявил только что избранный председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Также на заседании он продемонстрировал протокол о принятии такого решения.