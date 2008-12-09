В Парламенте три фракции образовали коалицию
17:53, 09 декабря 2008Разное
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НУ-НС, БЮТ и Блок Литвина
Фракции "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина создали парламентскую коалицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента объявил только что избранный председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Также на заседании он продемонстрировал протокол о принятии такого решения.
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