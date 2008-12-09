Запрет на приватизацию Днепропетровского аэропорта нужно отменить

Губернатор Днепропетровской области Виктор БОНДАРЬ настаивает на отмене решения Совета нацбезопасности и обороны от 16 мая 2008 года о запрете приватизации Днепропетровского аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня в Днепропетровске во время совместного брифинга с министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО.

В.БОНДАРЬ сообщил, что в очередной раз обратился к СНБО с просьбой рассмотреть вопрос приватизации аэропорта на ближайшем заседании.

Губернатор подчеркнул, что приватизация аэропорта должна быть проведена открыто путем аукциона с привлечением инвесторов. При этом В.БОНДАРЬ уточнил, что один инвестор уже есть.

По словам губернатора, крайние сроки принятия решения по приватизации Днепропетровского аэропорта - январь-февраль 2009 года.

В.БОНДАРЬ отметил, что за два года, которые остались до проведения в Украине Чемпионата по футболу Евро-2012, в Днепропетровском аэропорту можно провести необходимую реконструкцию взлетной полосы и объектов инфраструктуры, а также построить новый терминал.

Присутствующий на брифинге министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что он полностью поддерживает позицию руководства Днепропетровской ОГА по вопросу скорейшей приватизации аэропорта в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Общий объем необходимых инвестиций на реконструкцию комплекса Международного аэропорта “Днепропетровск” ОАО “АК “Днепроавиа” составляет 1,257 млрд. грн. (в ценах на 1 февраля 2008 года).