Оснований для смены правительства нет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит оснований для смены премьер-министра и кардинальных изменений в составе правительства.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли коалиция подавать кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с тем, чтобы он внес ее на утверждение парламента, и не ожидает ли коалиция по этому поводу «сюрпризов от Президента».

В.ЛИТВИН подчеркнул: «я сегодня не вижу оснований, в том числе правовых, по поводу того, чтобы начать кардинально изменять правительство, в первую очередь премьер-министра Украины».

Он отметил, что на сегодняшний день есть премьер-министр Украины, есть правительство. И при этом допустил: «вполне очевидно, что будут предложения, в том числе от правительства, от коалиции относительно состава правительства».