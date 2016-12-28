В сети ТРЦ "Караван" похвасталась показателем вакантности площадей

О том, что ее показатели в настоящее время существенно лучше среднерыночных, рассказал в интервью РБК Даниил Владов, генеральный директор компании DCH Real Estate (управляющая компания сети ТРЦ «Караван»).

«В самый сложный для отрасли период мы фиксировали вакантность на уровне 3%. И это был худший показатель, обусловленный вводом в эксплуатацию нового блока площадью около 10 тыс. кв. м в нашем днепровском торгово-развлекательном центре (это был 2014 год). На сегодняшний день мы имеем средний показатель вакантности объектов на уровне 1,8%», - сказал Даниил Владов. По его словам, по состоянию на второе полугодие 2016 года средняя вакантность в украинских ТРЦ составляет около 5,6%, что существенно ниже докризисных показателей (около 3,4-4% в 2013 году), но выше рекордных для рынка 9,5% во втором квартале 2014 года.

Хорошую динамику «Каравана» Даниил Владов объясняет, как стабилизацией ситуации во всей отрасли, так и проделанной командой DCH Real Estate работой. «Мы проделали серьезную работу и приняли целый ряд нестандартных решений для минимизации вакантности в период кризиса. Открытие визового центра, аллеи услуг, салонов электромобилей и пр. Кроме того, в наиболее острый для рынка период мы практиковали работу в формате pop-up store, площади сдавались за символическую плату на короткий период», - подчеркнул Даниил Владов. Он также отметил наращивание развлекательной функции в сети. «Если в период с 2010 до 2012 года было организовано 8 массовых мероприятий, то с 2013 года их было уже 28 в каждом из трёх ТРЦ: фестивали, спортивные мероприятия, детские праздники и пр. Рынок не стоит на месте, посетителя необходимо удивлять, его сейчас интересуют лишь наиболее качественные и новые предложения. Маркетинговая стратегия сети Караван выстраивается с учетом новых тенденций и требований рынка», - акцентировал внимание генеральный директор DCH Real Estate.Реализованные решения позволили ТРЦ «Караван» за три квартала 2016 года нарастить поток посетителей у якорных арендаторов в среднем на 9%.

Как сообщалось ранее, «Караван» входит в актив группы DCH Александра Ярославского. Именно с приходом этого стратегического инвестора эксперты связывают динамичное развитие сети торгово-развлекательных центров. На данный момент «Караваны» являются крупнейший проект харьковского бизнесмена в украинском ритейле. Летом текущего года отдельные СМИ высказывали предположение относительно вариантов наращивания присутствия Ярославского в отрасли. Судя по заявлениям Даниила Владова, в настоящее время приоритетом является расширение именно сети «Караванов». «Нам интересны проекты в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. В настоящее время по ряду объектов идут переговоры», - отметил генеральный директор DCH Real Estate в своем интервью.