НУ-НС не одобряла текст коалиционного соглашения
20:16, 09 декабря 2008Разное
0
Заявление пресс-службы фракции
Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.
Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК.
Проект коалиционного соглашения народные депутаты фракции «Наша Украина - Народная самооборона» планируют рассмотреть и обсудить завтра на заседании фракции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter