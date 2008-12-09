НУ-НС не одобряла текст коалиционного соглашения

Заявление пресс-службы фракции

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК. Проект коалиционного соглашения народные депутаты фракции «Наша Украина - Народная самооборона» планируют рассмотреть и обсудить завтра на заседании фракции.

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