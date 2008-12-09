Главное на 9 декабря (вечер)

Политические новости стали фаворитами второй половины дня. Владимир ЛИТВИН был сегодня избран председателем Верховной Рады Украины. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов (Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК и Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ).

Позже В.ЛИТВИН сообщил, что фракции "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина создали парламентскую коалицию. Спикер продемонстрировал протокол о принятии такого решения.

В то же время, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций, без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК. Проект коалиционного соглашения народные депутаты фракции «Наша Украина - Народная самооборона» планируют рассмотреть и обсудить завтра на заседании фракции.

В свою очередь, В.ЛИТВИН заявил: «Я сегодня не вижу оснований, в том числе правовых, по поводу того, чтобы начать кардинально изменять правительство, в первую очередь премьер-министра Украины». Он отметил, что на сегодняшний день есть премьер-министр Украины, есть правительство. И при этом допустил: «Вполне очевидно, что будут предложения, в том числе от правительства, от коалиции относительно состава правительства».

Арсений ЯЦЕНЮК сделал резонансное заявление в интервью «Украинской правде». По его словам, в условиях финансово-экономического кризиса Украина может подвергнуться экспансии со стороны российского капитала. Экс-спикер сказал, что Украина сегодня является диверсифицированной в отношении прав собственности - часть бизнеса принадлежит национальному капиталу, другая - российскому, имеется также европейская составляющая. Однако, как отмечает А.ЯЦЕНЮК, из-за мирового финансового кризиса это деление может очень существенно измениться, и не исключено, что в интересах российского капитала. «Я не исключаю, что сейчас в Украину со стороны России заведут миллиардов десять долларов. Что такое 10 миллиардов? В сегодняшней ситуации за них можно скупить полстраны», - считает он.

Новости финансового рынка. Национальный банк Украины увеличил размер рефинансирования коммерческих банков, которое может быть предоставлено под обеспечение облигациями Государственного ипотечного учреждения.

Согласно постановлению Нацбанка от 25 ноября т.г., коммерческие банки могут получать рефинансирование под обеспечение обычными ипотечными облигациями ГИУ в размере 85% от их номинальной стоимости (прежде этот показатель был на уровне 70%). Под обеспечение облигациями ГИУ, которые выпущены под государственные гарантии, сумма рефинансирования может составить 95% от их номинальной стоимости (до этого - 90%).

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,5050/7,5950 грн., к 11:00 цены выросли до 7,5300/7,6050 грн., и к 12:00 установились на уровне 7,5950/7,6300 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,5600/7,5900 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», НБУ во вторник, 9 декабря, на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2630/0,2710 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2655/0,2730 грн. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2720 грн. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался – 27,9895 (+0,0054) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2855/1,2857 долл. США, а к 16:15 упали до 1,2821/1,2823долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,6455/9,7670 грн., к 11:00 цены ушли вверх до 9,6775/9,7800 грн., и к 12:00 достигли уровня 9,7695/9,8205 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 9,6905/9,7350 грн.

«Газовые переговоры» продолжаются. НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с банками о привлечении финансирования для погашения задолженности по поставкам газа перед "Газпромом". Об этом сегодня заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА после завершения переговоров в Москве с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Мы ведем переговоры с рядом банков, чтобы погасить задолженность", - сказал О.ДУБИНА.

Он также высказал надежду, что с 1 января 2009 года удастся перейти на прямые контракты по поставки газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В свою очередь, А.МИЛЛЕР отметил, что Украина не погасила долги за поставленный газ.

Планируется, что переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжатся в пятницу, 12 декабря.

Визит Президента Украины в Литву. Виктор ЮЩЕНКО и Валдас АДАМКУС обсудили создание украинско-белорусско-литовской трехсторонней рабочей группы по вопросам поставок украинской электроэнергии в страны Балтии. Об этом сообщили президенты на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

В частности, В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня в ходе переговоров стороны обсуждали вопрос долгосрочного экспорта электроэнергии из Украины в Литву. В том числе речь шла о создании трехсторонней рабочей группы. При этом Президент Украины напомнил, что несколько месяцев назад подобная встреча уже состоялась на уровне министров и заместителей министров энергетики Украины, Беларуси и Литвы.

По словам В.ЮЩЕНКО, эта встреча имеет положительные результаты, но эту работу необходимо продолжить, чтобы выяснить, нужно ли строить новые линии электропередач или использовать уже существующие, а также согласовать механизмы самой передачи электроэнергии. Также, по словам В.ЮЩЕНКО, необходимо создать и двустороннюю рабочую группу по вопросам энергетики, которая будет работать над разработкой и реализацией совместных энергетических проектов между Украиной и Литвой.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина имеет необходимые мощности для поставок электроэнергии на Прибалтийский энергоостров. Также он отметил, что Украина заинтересована в участии в построении новой атомной станции в Литве. Президент Украины проинформировал, что недавно две украинские компании «Атомсервис» и «Атомэнергоремонт» направили литовской стороне официальные заявки на участие в конкурсе на строительство АЭС. По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет 90% необходимых мощностей для построения таких атомных станций. «Мы производим все, кроме разве что строительства самого корпуса ядерного реактора», - сказал Президент.

«Мы заинтересованы, но время покажет, как оно будет реализовано», - сказал Президент. В свою очередь, В.АДАМКУС поблагодарил В.ЮЩЕНКО за готовность помочь Литве в поставках электроэнергии. Он также подтвердил, что Литва оставит за собой статус страны с ядерной энергетикой.

Новости компаний. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в ноябре произвел продукции на 102 млн. долларов США - более чем в 5 раз меньше, чем в июле текущего года. Об этом заявил председатель Правления, генеральный директор ОАО «ММК имени Ильича» Владимир БОЙКО на недавней встрече с работниками метпредприятия.

По словам гендиректора, сегодня объем производства на комбинате составляет около 30% в сравнении с самым высоким - июльским показателем. «Так, если в июле 2008 года мы производили 600 тыс. тонн стали и 550 тыс. тонн чугуна, то в ноябре - 200 тыс. тонн и 170 тыс. тонн соответственно, - рассказал В. БОЙКО, - Если же говорить о производстве в денежном выражении, то цифры таковы: в июле комбинат имени Ильича произвел товарной продукции на 550 млн. долларов, а в ноябре - на 102 миллиона долларов США».