АНОНС на 10 декабря 2008 г.

Кабинет Министров проведет очередное заседание.

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Конституционный Суд обнародует принятое 3 декабря решение по конституционному представлению Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг об официальном толковании положений пункта 11 части первой статьи 36 Закона «О страховании», пункта 4 части первой статьи 28 Закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (дело о полномочиях Госфинуслуг по надзору за страховой деятельностью). Судья-докладчик по делу Виктор Шишкин.

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Первый зам.министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко, представители Европейской Комиссии и Посольства Франции в Украине примут участие в пресс-конференции по поводу официального открытия совместного проекта Украины и ЕС по улучшению уровня безопасности дорожного движения.

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Киевский городской председатель Леонид Черновецкий будет присутствовать на монтаже первой пролетной металлической конструкции эстакады на Московской площади. Участники: Л.Черновецкий; первый заместитель председателя КГГА Денис Басс; ген.директор КП «Киевавтодор» Георгий Глинский.

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Пресс-конференция, посвященная созданию Украинской ассоциации по связям с инвесторами (UAIR).

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Пресс-конференция представительства компании KAN (Польша) в Украине на тему: "Украинский рынок систем тепло- и водоснабжения: итоги года, тенденции развития".

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Пресс-конференция по случаю открытия нового офиса Киевского регионального представительства «УкрСиббанка».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Пути преодоления кризиса в сельском хозяйстве Украины”. Вопросы: О ситуации в связи с окончанием моратория на продажу земли; Об экономическом положении фермеров Украины; О конкретных мероприятиях по преодолению кризиса на селе. Участники: председатель Ассоциации фермеров Полтавской области Николай Горошок; председатель Днепропетровской АФЗУ Николай Шапошник; председатель Запорожской АФЗУ Анатолий Довгань (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)

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13-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Консорциум “АСТЕК” объединяет усилия разработчиков автоматизированных систем учета социальных льгот”. Организатор - Консорциум «АСТЕК», созданный шестью ведущими участниками отечественного ІТ-рынка. Будет презентован Консорциум и один из его первых проектов - «Социальная карточка» (СК), цель которого - создание единой информационно-аналитической системы, которая позволит увеличить безналичное финансовое обращение всех видов социальной помощи и выплат гражданам Украины. Участники: председатель Совета Консорциума, директор ЗАО «НИИ ПИТ» Юрий Есаулов; члены Совета Консорциума - ген.директор ООО «Кард-Системс» Анатолий Долинный; ген.директор ООО «Предприятие «Пластик карта» Константин Куклев; исполнительный директор Консорциума Лилия Бородулина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 425 87 84, 8 050 330 07 39, e-mail: lv@astek-k.com.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Интернет Ассоциация Украины выступает против беззакония в Интернете”. Будет объявлена позиция интернет-общественности по отношению к изъятию сотрудниками МВД серверов Infostore.org, а также ряд инициатив ИнАУ, направленных на очистку украинского сегмента Интернета от порнографии и других нарушений в информационной сфере. Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ, а также члены Правления ИнАУ Александр Ольшанский, Иван Петухов, Валерий Пекар, Вадим Гарбуз (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефон: 278-2925, e-mail secretary@inau.org.ua.

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Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с Советом предпринимателей Киева и всеукраинским Антикризисным Советом проводит круглый стол, основным дискуссионным вопросом которого будет резкое повышение киевской городской властью тарифов на коммунальные услуги для предприятий, учреждений и организаций города Киева с 1 декабря 2008 года.