Тимошенко: В состав правительства внесут изменения

В ближайшие дни могут быть внесены изменения в состав правительства в связи с созданием в Верховной Раде новой коалиции, а также может быть принята программа действий Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что три фракции, которые создали вчера коалицию, договорились о создании специальной антикризисной команды, в которую войдут специалисты из всех без исключения фракций, поскольку, по ее словам, «речь идет об объединении всего парламента». Эта антикризисная команда должна будет «довести до конца разработку и принятие уже в антикризисном контексте программы действий правительства».

«Я верю, что сейчас пришел тот момент, когда будет проголосована программа действий правительства, консолидированная с Верховной Радой, касаемо преодоления последствий мирового финансового кризиса для Украины. Я думаю, что правительство консолидируется с этой парламентской командой специалистов, и думаю, что в ближайшие дни мы сможем усилить состав правительства новыми людьми, которые придут работать в правительство, и, я думаю, что в ближайшие дни мы сможем назначить полноценное руководство Фонда госимущества и Антимонопольного комитета... Есть надежда, что страна заработает”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА председателем ВР.

После избрания В.ЛИТВИН объявил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.