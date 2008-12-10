Создание коалиции поспособствует преодолению кризиса - Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что формирование парламентской коалиции будет способствовать преодолению последствий экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, открывая заседание Кабинета Министров.

«Я убеждена в том, что завершение политического кризиса даст нам все основания предпринимать уверенные шаги, и в первую очередь - в парламенте по минимизации влияния мирового кризиса на Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, завершение политического кризиса дает Украине значительно больше надежд на преодоление вызовов мирового финансового кризиса.

Премьер выразила пожелание, чтобы начиная со вчерашнего дня все политики объединились «и не занимались политиканством, интриганством, византийщиной и разрушением собственной страны ради временной политической выгоды».