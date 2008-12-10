ДТЭК опубликовала Социальный отчет за 2007 год

"Донбасская топливно-энергетическая компания" (ДТЭК), опубликовала социальный отчет Компании по итогам деятельности за 2007 год. Как отмечается в пресс-релизе, компании, переданном агентству УНИАН, ДТЭК стала первой из украинских компаний промышленного сектора, выпустившей подобный документ. Отчет «Энергия лидера: социальное измерение» был представлен на корпоративной управленческой конференции ДТЭК в Донецке.

Основная часть документа состоит из трех разделов в соответствии с главными областями корпоративной социальной ответственности (КСО), которые определила для себя Компания:

- перед жителями регионов, в которых работают предприятия ДТЭК (эффективный долгосрочный вклад Компании в социально-экономическое развитие территорий присутствия),

- перед сотрудниками Компании (создание оптимальных условий для их развития и карьерного роста, достойная оценка вклада каждого в общий успех, обеспечение максимально безопасных условий труда),

- перед всем обществом, нынешним и будущими поколениями (стремление к тому, чтобы нагрузка, которую оказывают производственные предприятия ДТЭК на окружающую среду, снижалась благодаря внедрению современных и безопасных технологий).

Независимую проверку социального отчета ДТЭК за 2007 год провела аудиторская компания «Эрнст энд Янг».

«2007 год стал для нас периодом активного осмысления и внедрения концепции КСО в работу Компании», - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ознакомиться с социальным отчетом ДТЭК за 2007 год можно на сайте Компании www.dtek.com/social_responsibility/reports/.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго») и дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

По итогам 2007 года доля Компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.