Задолженность по зарплате свыше 1,4 млрд. грн.

По состоянию на 1 ноября 2008 года общая сумма задолженности по зарплате составила 1 млрд. 44 млн. грн. При этом за октябрь текущего года уровень задолженности увеличился на 194 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний «О состоянии соблюдения конституционных гарантий трудовых прав граждан» сообщил заместитель министра труда и социальной политики Виктор ОНИЩУК.

Кроме того, отметил заместитель министра, увеличился рост удельного веса невыплаченной зарплаты в фонде оплаты труда с 3,8% в сентябре до 4,7% в октябре.

По его словам, органами прокуратуры за текущий год возбуждено 308 уголовных дел в связи с нарушениями по выплате заработной платы.

Кроме того, заметил он, в этом году государственными инспекторами труда территориальных государственных инспекций было проведено почти 7 тысяч проверок по выплате зарплаты на более чем 5 тыс. предприятий-должников.

В.ОНИЩУК заметил, что в результате составлено и передано в суд свыше 5 тыс. протоколов об административных правонарушениях и вынесено почти 2 тыс. постановлений о наложении штрафов за невыполнение законных требований должностных лиц Госнадзортруда относительно устранения обнаруженных правонарушений.

Кроме того, по словам заместителя министра, по результатам проверки у 27 тыс. работодателей обнаружено 140 тыс. нарушений трудового законодательства и законодательства, касающегося общего государственного социального страхования.