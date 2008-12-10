Главное на 10 декабря (день)

В Украине создана парламентская коалиция. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила сегодня присутствующих на заседании правительства с образованием коалиции в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина, а также с избранием председателя ВР.

“Вчера политический кризис завершился”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, образование коалиции и избрание спикера было сделано “вопреки колоссальному противодействию, вопреки целенаправленному разрушению всех демократических процессов”.

В этой связи премьер заявила, что в ближайшие дни могут быть внесены изменения в состав правительства, а также может быть принята программа действий Кабинета Министров.

Она отметила, что три фракции договорились о создании специальной антикризисной команды , в которую войдут специалисты из всех без исключения фракций, поскольку, по ее словам, «речь идет об объединении всего парламента». Эта антикризисная команда должна будет «довести до конца разработку и принятие уже в антикризисном контексте программы действий правительства».

Ю.Тимошенко также сообщила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год. На сегодняшнем заседании правительство рассмотрело на уровне консультаций министров концепцию бюджета 2009 года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.

“Очень сложный бюджет на 2009 год”, - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к министрам с просьбой еще раз проанализировать антикризисные законопроекты, поданные в Верховную Раду, чтобы на сегодняшнем заседании правительства еще раз обсудить пакет антикризисных законопроектов, который завтра может быть рассмотрен в парламенте в первоочередном порядке.

В сфере ТЭК. Мировые цены на нефть снижаются. По итогам торгов 9 декабря на ведущих нефтяных биржах цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки снизились до 42 долл. за баррель.

В Украине НПЗ снижают переработку нефти. Так, Шебелинский ГПЗ в январе-ноябре сократил переработку на 20,4% – до 715,5 тыс. тонн. ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (Одесса) в ноябре т.г. переработал 235,7 тыс. тонн нефти, а всего с момента запуска завода после реконструкции (март 2008 года) – 1 млн. 830 тыс. тонн нефти. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. сократил переработку нефти на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 3 млн. 708,1 тыс. тонн.

В социальной сфере. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачёва заявила, что на сегодняшний день 70% населения Украины по критериям бедности Всемирного банка живет не более чем на три доллара в день. Кроме того, по словам Н.Карпачевой, полтора миллиона наемных работников получают заработную плату ниже прожиточного минимума.

По словам обмудсмана, в настоящее время в Украине ежедневно увольняют 7 тыс. работников.

«По всем показателям Украина остается страной бедняков», - сказала Н.Карпачева.

В сфере ЖКХ. Мэры городов Украины намерены обратиться к руководству государства с предложениями по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Такое решение было принято по результатам собрания городских председателей Украины по случаю Дня местного самоуправления.

В частности, председатели городов предлагают принять Жилищный кодекс Украины; внести изменения в порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом механизма автоматической коррекции (если изменяется стоимость энергоносителей и курс валют более чем на 10%). Кроме того, мэры предлагают внести изменения в Закон «Об объединениях совладельцев многоквартирного дома», в которых необходимо четко определить правовой статус придомовых территорий домов, принятых на баланс ОСМД.

Мэры также предложили образовать Национальную комиссию регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и передать ей функции регулирования тарифов на производство, транспортировку, распределение и потребление коммунальных услуг и тому подобное.

Для жителей столицы. Мэр Киева Леонид Черновецкий обещает передать 150 млн. грн. собственных средств на погашение задолженности города по субсидиям населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом он заявил в прямом эфире “ТРК “Киев” во время трансляции общественных слушаний на тему: «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

«Мы должны за два месяца по субсидированию. В течение недели-двух я получаю официальные доходы от прошлой бизнесовой деятельности – 22 млн. долларов. Это 150 млн. грн., которые я направлю на погашение задолженности и уплаты вперед того, что мы задолжали», – сказал мэр столицы.

Но это не все. Л.Черновецкий планирует увеличить в 10 раз квартплату в элитных домах, чтобы уменьшить плату за жилье для малообеспеченного населения.

Мэр Киева упрекнул обеспеченных людей в том, что они не всегда платят за свое жилье. «Но им придется платить по повышенным тарифам. Потому что я все сделаю, чтобы в течение месяца мы имели программное обеспечение и выделили эти дома (людей с высокими доходами – УНИАН)», – добавил мэр столицы, отметив, что, по его данным, таких домов в Киеве около 1,5 тыс. из 10 тыс. домов общего жилого фонда.

«И я увеличу им тарифы примерно в 10 раз, если киевляне меня поддержат, для того чтобы 800 тыс. человек не платили вообще ничего за коммунальные услуги», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Во время общественных слушаний был проведен опрос киевлян по телефону горячей линии, согласно результатам которого 80% дозвонившихся утвердительно ответили на вопрос, должны ли быть дифференциироваными тарифы на содержание домов разной комфортности (около 3200 звонков). 20% сказали, что не согласны с такой идеей (более 800 звонков).