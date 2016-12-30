Глава правления ОПЗ уволился после 12 лет работы

Глава правления крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко после 12 лет руководства уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья, говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Решением Наблюдательного совета от 28 декабря… прекращены полномочия Валерия Горбатко как главы правления ОПЗ в связи с заявлением… по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

При этом в системе раскрытия информации нет данных о новом руководителе завода.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод объявил об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед "Нафтогазом Украины" в размере 1,5 миллиарда гривень.

В декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 млн долл. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.

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При этом ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед знергохолдингом до 1,5 миллиарда гривень к концу года. В то же время он не видит экономических оснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.

Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании – это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.

Позже Кабинет министров Украины реструктуризировал 1,5 миллиарда гривень долга Одесского припортового завода перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Валерий Горбатко руководил ОПЗ согласно приказу Фонда госимущества от 8 ноября 2004 года.