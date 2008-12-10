“Фокстрот” наградил юных журналистов

Сегодня состоялось награждение победителей конкурса юных журналистов “Твой взгляд-2008”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы компаний “Фокстрот”, ученики средних школ и студенты учебных заведений ІІ уровня аккредитации соревновались в двух номинациях – те, кто пишет” и “те, кто фотографирует” на темы „Острів любові”, „Хамство у школі”, „Моя хата НЕ скраю”, „Портрет друга”, „Спинися, мить!”, „Фоторепортаж”.

Глава жюри, редактор журнала “Одноклассник” Сергей ИВАНЮК сообщил, что в этом году на конкурс поступило более тысячи работ (в два раза больше, чем в прошлом году). Самыми активными оказались участники из Черниговской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Самыми лучшими признано статьи десятиклассницы Яси Никоновой (Киевская обл.), а среди фоторабот – снимок 15-летней Дианы Лохтенко (Николаевская обл.). Лауреатам конкурса Анне Померанской, Богдану Толкачу, Елизавете Попковой, Анастасии Галате, Юлии Катынской, Евгении Пикулик, Дарье Родионовой, Александре Бычковской, Анне Мушинской, Александре Пригорницкой вручили почетные дипломы и удостоверения внештатных авторов журнала “Одноклассник”.

Компания “Фокстрот” отметила победителей ноутбуком, цифровым зеркальным фотоаппаратом и флеш-картами.

“Поддержка талантливых детей – часть философии нашего бизнеса”, - отметил генеральный директор управляющей компании ГК “Фокстрот” Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР.

Журнал для детей “Одноклассник” в октябре 2008 года отметил свое 85-летие. Это современное иллюстрированное издание, ориентированное на аудиторию 12-17 лет.

Группа компаний “Фокстрот” развивает торговые сети “Фокстрот. Техника для дома” (221), “Фокстрот. Цифровая техника” (23), «FoxMart» (34) «Техношара» (17), «Секунда» и «Montres» (54 магазина).