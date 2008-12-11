АНОНС на 11 декабря 2008 г.
Тимошенко проведет совещание с главами ведущих банковПинзеник расскажет о позитивных сингалах в экономике Оппозиционное правительство проведет свое заседание
Премьер-министр Юлия Тимошенко проведет сегодня совещание с руководителями ведущих отечественных банков.
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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.
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Министр финансов Виктор Пинзеник проведет брифинг на тему: «Ситуация в экономике: первые позитивные сигналы”.
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Оппозиционное правительство под председательством Виктора Януковича проведет свое заседание
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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики проведет свое заседание.
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Состоится заседание Общественной коллегии Госкомпредпринимательства Украины, которая обсудит минимизацию последствий финансово-экономического кризиса для субъектов хозяйственной деятельности. Также участники коллегии сосредоточат внимание на необходимости сохранения упрощенной системы налогообложения в современных условиях.
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Круглый стол по проблемам утилизации компактных люминисцентных ламп, отходов электроники и электроприборов. Речь пойдет о норвежской и европейской системах утилизации КЛЛ и электронных отходов, их законодательной базе, финансировании и опыте внедрения ее на национальном уровне.
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Пресс-конференция на тему: "Преодоление финансового и экономического кризисов в украинском селе через развитие обслуживающей сельскохозяйственной кооперации". В работе примет участие Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.
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Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко на тему: "Результаты работы антимонопольных органов в социально важных сферах жизнедеятельности страны". Будут обсуждаться такие вопросы, как повышение местными властями тарифов на услуги ЖКХ и проезд в коммунальном транспорте, приведение стоимости горюче-смазочных материалов и продтоваров к экономически обоснованному уровню, расследования на рынках стройматериалов и медикаментов.
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Круглый стол на тему: «Финансовый кризис глазами юридических компаний. Пути преодоления последствий кризиса и тенденции развития рынка предоставления юридических услуг на 2009 год».