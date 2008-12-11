В России из-за кризиса уволят менее 10% работающих

Из-за кризиса будет уволено менее 10% работающих россиян, заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.

«Никакого всплеска увольнений нет, но я далека от мысли, что все спокойно и ничего не будет происходить и далее», - сказала она «Ведомостям».

«Я не склонна говорить, что все хорошо, но и слишком драматизировать тоже не стоит. Мы встречались с кадровыми службами крупных компаний, никто не заинтересован увольнять своих сотрудников, потому что это реальные трудовые ресурсы, которые были обучены, в которые вкладывали деньги, доводили до соответствующего уровня квалификации. И утратить их сегодня, понимая, что через год-два нужно будет снова искать, обучать, тратить деньги, у компаний такой заинтересованности нет», - заявила Голикова.