В Запорожской области сало и мясо очень подорожали

В Запорожской области за год цены на сало и мясо выросли на 69-135%.

Об этом УНИАН сообщили в Запорожском территориальном управлении статистики.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. средняя цена килограмма свиного сала на рынках области достигла 25,11 грн., увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 135,6%. Рост цен на свинину и говядину составил 69,1% и 61,25% соответственно.

"На городских рынках области в ноябре средняя цена килограмма говядины составила 35,30 грн. (в ноябре 2007 г. – 20,87 грн.), а килограмма свинины – 36,39 грн. (в ноябре 2007 г. – 22,58 грн.)", – сообщили в статуправлении.

На протяжении года в Запорожской области существенно подорожали яйца (на 28% – до 6,94 грн. за 10 шт.), соленые огурцы (на 43,9% – до 13,27 грн./кг), свежие помидоры (на 33,7% – до 8,72 грн./кг), а также зелень: зеленый лук (на 123,8% – до 31 грн./кг), петрушка (на 22,8% – до 22,64 грн./кг) и укроп (на 42,1% – до 28,7 грн./кг).

В то же время в регионе подешевели свежая капуста, репчатый лук, свекла, морковь и подсолнечное масло.

"Средняя цена подсолнечного масла снизилась на 5,5% – до 7,56 грн./л, свежей капусты – на 37,7% – до 1,43 грн./кг, репчатого лука – на 10,7% – до 2,01 грн./кг, моркови – на 32,6% – до 2,52 грн./кг, свеклы – на 11,6% – до 2,21 грн./кг.