Главное на 11 декабря (день)

Министр финансов Украины Виктор Пинзеник сообщил сегодня, что девальвация гривни увеличила доходность предприятий-экспортеров на 68%.

Он отметил, что со снижением курса гривни к доллару увеличилась выручка украинских экспортеров, и все это произошло на фоне снижения оптовых цен в промышленности.

Также В.Пинзеник сообщил, что после снижения курса гривни украинские предприятия получили преимущества перед импортерами, цены на продукцию которых, в связи с девальвацией гривни, выросли на 50%.

Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня украинская экономика правильно реагирует на проявления кризиса, удерживая объемы производства в условиях снижающего потребления, за счет снижения цен на продукцию.

Президент Украины Виктор Ющенко просит не политизировать работу Национального банка Украины и Министерства финансов. Об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.

В.Ющенко подчеркнул, что сегодня, в том числе и в стенах парламента, «очень много политики относительно работы НБУ и Министерства финансов». В случае, если и дальше будет подогреваться такой климат вокруг НБУ и Минфина, они не смогут выполнить свою миссию, сказал глава государства.

В.Ющенко подчеркнул, что все должны понимать, что НБУ не может устанавливать курс, не учитывая тенденции рынка. «НБУ может только сфотографировать ситуацию», - сказал В.Ющенко, в который раз подчеркнув, что ситуация с курсом гривни носит «психологический характер».

Президент Украины также заявил, что без принятия антикризисных законов будет тяжело говорить о выполнении бюджета в 2009 году.

Президент, в частности, сообщил, что вчера заслушал отчет о проекте бюджета на 2009 год. При этом он отметил, что документ является чрезвычайно сложным, и есть много вопросов, которые могут подвергнуть сомнению даже социальные показатели. В то же время В.Ющенко отметил, что даже при всей скромности показателей бюджета на следующий год его будет тяжело сбалансировать, если парламент в ближайшее время не примет еще ряд антикризисных законов.

«Я надеюсь, что со следующей недели парламент построит свою работу таким образом, чтобы принять нормативную базу на 2009 год», - сказал Президент, добавив, что очень важным заданием является войти в следующий год с государственным бюджетом.

Глава государства отметил, что парламент должен до конца года проработать хотя бы две недели в пленарном режиме, чтобы принять бюджет на 2009 год и необходимый антикризисный пакет законов.

«Ситуация очень непростая как в политическом смысле, так и с экономикой. Главное, на чем мы сейчас должны сконцентрироваться, - это преодоление экономического кризиса», - подчеркнул Президент.

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий Немыря назвал 2008 год наиболее успешным в сфере евроинтеграции Украины. “С точки зрения интенсивности контактов и переговоров и прогресса в координации, который был достигнут, 2008 год является наиболее успешным годом в сфере европейской интеграции”, - сказал вице-премьер.

По его словам, в этом году Украина и ЕС начали переговоры об углубленной зоне свободной торговли после обретения членства в ВТО, переговоры о присоединении к договору об Энергетическом сообществе, диалог о безвизовом режиме. Кроме того, Украина и ЕС существенно продвинулись в переговорах об общем авиационном пространстве и достигли значительного прогресса в переговорах относительно соглашения об ассоциации.

Еще одним достижением Украины в процессе евроинтеграции Г.Немыря назвал создание Координационного бюро – механизма, который уже и в документах ЕС признается как успех украинской власти.

Парламент принял в первом чтении законопроект о мерах по социальной защите населения от последствий мирового финансового кризиса. Законопроектом предусматривается, в частности, до 31 декабря 2009 года запретить увеличение штата работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, предусматривается при утверждении государственного и местных бюджетов на 2009 год запретить увеличение расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на содержание фондов общеобязательного государственного социального страхования, за исключением расходов на заработную плату, начисления на фонд оплаты труда и оплату коммунальных услуг.

Документ предусматривает также ряд других мер, направленных на экономию государственных средств.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон «Об оплате труда», касающийся тарифной системы оплаты труда. Также предусмотрено внесение изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в соответствии с которыми за период участия только в солидарной системе величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%, а за период участия в солидарной и накопительной системах пенсионного страхования - 1,08%.

Депутаты также приняли в первом чтении законопроект по предотвращению влияния мирового кризиса на АПК. Документом, в частности, предусматривается внести изменения в Закон "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", предоставив до 1 сентября в 2009 г. разрешение на вывоз семян подсолнечника без уплаты вывозной (экспортной) пошлины.

Также временно до 31 декабря 2010 года применяются ставки ввозной пошлины, установленные Законом “О таможенном тарифе Украины” на мясо и съедобные субпродукты, жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения, готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных. Кроме того, временно до 31 декабря 2010 года устанавливается ставка ввозной пошлины в размере 1,5 евро за 1 килограмм товаров группы “Другие продукты животного происхождения, в другом месте не указанные”.

Госкомпредпринимательства также выступило с законодательной инициативой. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности». Об этом сегодня заявил глава Госкомпредпринимательства Константин Ващенко.

В частности, по его словам, в законопроекте предлагается отменить ряд местных налогов и сборов, расходы на администрирование которых превышают поступления в бюджеты. Кроме того, Госкомпредпринимательства предлагает заключать договора на аренду помещений для малых и средних предпринимателей на минимальный срок от 5 лет.

В сфере ТЭК. Глава правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер предупреждает о возможности серьезных последствий в случае невыплаты Украиной долга за газ. Об этом он заявил в своем выступлении вчера в Берлине на 19-м заседании Европейского делового конгресса (ЕДК).

Он обратил особое внимание присутствующих на стремительно обостряющуюся ситуацию с невыплатой Украиной "Газпрому" задолженности за поставленный газ.

"Дальнейшее усугубление этой проблемы чревато серьезными негативными последствиями, которые нельзя не учитывать", - заявил А.Миллер.

Вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий Немыря cообщил, что в январе эксперты Украины и ЕС планируют согласовать бизнес-план модернизации ГТС Украины. “Его подготовка (бизнес-плана – УНИАН) продвигается успешно, и в конце января он должен быть согласован на уровне экспертов Еврокомиссии, Министерства топлива и энергетики Украины и «Нафтогаза», - сказал он.

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо окончательно разработать процедуры использования средств, собранных во время донорской конференции, которая должна состояться в марте.

Напомним, в начале ноября представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас Эспуни сообщил УНИАН, что Комиссия и Украина продолжали обсуждение условий предоставления поддержки по восстановлению и модернизации украинской инфраструктуры по транзиту газа.

Предварительно проведение конференции предусматривалось в середине ноября.

В начале этого года комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил о намерении провести конференцию доноров для привлечения 2,5 млрд. евро для украинской ГТС.

В Киеве. АМК решил возбудить дело о незаконности повышения тарифов на киевском электротранспорте против Киевской городской госадминистрации, Киевского метрополитена и Киевпасстранса.

По словам исполняющего обязанности председателя АМК Александра Мельниченко, такое решение принято на основании представления о незаконности тарифов, установленных на киевском электротранспорте, внесенного в АМК министром экономики Украины.