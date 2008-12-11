Официальный курс НБУ на 12.12.08

Официальный курс НБУ на 12.12.08100 USD США – 748.6800 (11 декабря – 747.4300) 100 EUR – 989.3806 (11 декабря – 966.0533) 10 RUR – 2.6805 (11 декабря – 2.6821) Учетные курсы банковских металлов на 12.12.08 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-61466.63 (11 декабря-58729.31) 961 XAG 10 Серебро-777.88 (11 декабря-744.44) 962 XPT 10 Платина-62664.52 (11 декабря-61662.98) 964 XPD10 Палладий-13700.84(11 декабря-13229.51)

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