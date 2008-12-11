Главное на 11 декабря (вечер)

Валютный курс. Евро стоит больше 10 грн. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке на торгах по американской валюте продолжился рост цен: с 7,6050/7,6750 грн. (открытие торгов) до 7,6850/7,7300 грн. (закрытие торгов).

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях 0,2655/0,2745 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2670/0,2755 грн., и к 12:00 сузился спрэд - 0,2680/0,2740 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,9035(+0,0254) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3122/1,3124 долл. США, а к 16:10 вырос до 1,3256/1,3258 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9770/10,0750 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 9,9985/10,0700 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли нового исторического максимума - 10,1850/10,2505 грн.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 12 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 748.6800 (на 11 декабря – 747.4300)

100 EUR – 989.3806 (на 11 декабря – 966.0533)

10 RUR – 2.6805 (на 11 декабря – 2.6821)

ВР приняла ряд важных законопроектов. Принят в первом чтении проект закона “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства”.

Целью принятия законодательного акта является стабилизация строительной отрасли, обеспечение жилищных прав граждан, которые нуждаются в государственной поддержке и стимулировании жилищного строительства в условиях мирового финансового кризиса. Законопроект определяет понятие “доступное жилье” и требования к такому жилью. В соответствии с законопроектом, государственная поддержка строительства доступного жилья осуществляется путем уплаты государством первого взноса за счет бюджетных средств в размере 30% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья. Остальную часть стоимости жилья платят граждане, которые заключили договоры о строительстве и получении жилья при государственной поддержке, - за собственные средства или за средства ипотечного кредита.

Законопроектом предусматриваются объекты инвестирования доступного жилья, пути удешевления стоимости его строительства, требования к банкам - участникам Программы и порядок осуществления аренды доступного жилья с выкупом, установление на срок действия этого закона ограничения размера сметной прибыли до 10% от прямых и общепроизводственных расходов по строительству и предельный уровень рентабельности 10% в стоимости материалов и изделий, в том числе строительных конструкций, которые используются в строительстве объектов Программы.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины», в соответствии с которыми в случае достижения платежным балансом Украины критического состояния, применяется, в виде исключения, процедура введения изменений и отмены временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары. Для определения состояния критичности платежного баланса Украины применяется методология Международного валютного фонда по оценке состояния и перспектив платежного баланса и альтернативных мер для возобновления равновесия, а также значительного уменьшения валютных резервов или их критического уровня, с учетом содержания официального документа ВТО «Адекватность Резервов» от 12 сентября 2002 года (WT/BOP/W/21). Кроме других надлежащих оснований, достаточным основанием для признания состояния платежного баланса критическим считается факт принятия решения Международным валютным фондом о предоставлении кредита для поддержки платежного баланса и/или официальных валютных резервов Украины. Инициатором введения временной процедуры является исключительно Кабинет Министров Украины, который разрабатывает и подает на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, в котором содержится перечень товаров, на которые вводится временная надбавка к ввозной пошлине, а также ее размер. Временная надбавка к ввозной пошлине вводится исключительно с целью возобновления равновесия платежного баланса и не может применяться как протекционистская мера для отдельной отрасли или товара (группы товаров). Другие субъекты права законодательной инициативы могут реализовывать его исключительно путем представления предложений Кабинету Министров Украины. В других случаях, предложения других субъектов права законодательной инициативы, кроме Кабинета Министров Украины, не подлежат включению в повестку дня Верховной Рады Украины.

ВР приняла также в первом чтении проект закона о мерах по социальной защите населения от следствий мирового финансового кризиса.

Законопроектом предусматривается, в частности, на период до 31 декабря 2009 года запретить увеличение штата работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, предусматривается при утверждении государственного и местных бюджетов на 2009 год, а также бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования запретить увеличение по сравнению с 2008 годом расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на содержание фондов общеобязательного государственного социального страхования, за исключением расходов на заработную плату, начисления на фонд оплаты труда и оплату коммунальных услуг.

Предлагается также наложить мораторий на осуществление за средства государственного и местных бюджетов и средства общеобязательного государственного социального страхования расходов на капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений органов государственной власти и органов местного самоуправления, органов общеобязательного государственного социального страхования, за исключением безотлагательного ремонта зданий, которые находятся в аварийном состоянии, а также завершения строительства или капитального ремонта, начатого до вступления в силу данного закона. Такой же запрет вводится на закупку автомобилей, за исключением закупки автомобилей для потребностей транспортных организаций, заведений здравоохранения, образования, Вооруженных Сил Украины и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Евро-2012. УЕФА заявляет, что подготовка Украины и Польши к принятию финала европейского первенства по футболу в 2012 году нормализовалась и вернулась на "нормальные рельсы".

Как передает “Немецкая волна”, об этом стало известно вечером 10 декабря, где в швейцарском городе Нион правительства и спортивные функционеры обеих стран представили УЕФА обновленные отчеты после проблематичного 2008 года.

Президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ отметил после совещания, что “вполне уверен” в том, что Евро-2012 состоится в Польше и Украине, поскольку стороны подтвердили, что перешли от разговоров об идеях и проблемах к конкретным работам.

Глобальный кризис. Папа Римский Бенедикт XVI заклеймил глобальную финансовую систему как эгоцентричную и близорукую, которая мало заботится об общественном благе, особенно о бедных.

Папа выдвинул это обвинение в своем ежегодном мирном обращении "Построим мир, борясь с бедностью", в котором он также призывал глобализирующийся мир к "общему моральному кодексу", что как-то поможет сократить пропасть между бедными и богатыми.

Бенедикт, который недавно уже отпускал несколько критических замечаний в адрес банковских практик, подчеркнул, что негативные аспекты финансовой глобализации ясно видны всем. "Объективно, самая важная функция финансирования - поддерживать возможность долгосрочных инвестиций и, следовательно, развитие", - написал он в обращении Католической церкви к Всемирному дню мира, который отмечается 1 января.

"Сегодняшняя ситуация представляется чрезвычайно хрупкой: мы испытываем негативные последствия системы совершения финансовых операций, как национальных, так и мировых, которая оказалась недальновидной, стремящейся повысить ценность финансовых сделок, сосредоточив внимание на техническом управлении различными формами риска", - сказал Бенедикт.

Умственная близорукость дала о себе знать, когда мировая финансовая система отошла от своей основной цели - быть стимулом долгосрочному росту и созданию рабочих мест. "Таким образом, финансовая схема, поставив себя в рамки краткосрочности, стала опасной уже для всех", - прокомментировал он.

Обращение Бенедикта, традиционно отправляющееся главам государств, правительств и международным организациям, стало его самым всесторонним критическим анализом действующей банковской системы с начала мирового финансового кризиса.