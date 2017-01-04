В ожидании приговора: в Киеве будут судить украинца и белоруса за сбыт фальшивых долларов

В Киеве за попытку сбыть 20 тысяч фальшивых долларов будут судить гражданина Украины и гражданина Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению гражданина Украины и гражданина Республики Беларусь, которые пытались сбыть 20 тысяч фальшивых долларов США", - говорится в сообщении.

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Правоохранители разоблачили мужчин при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов за 10 тысяч настоящих. Их действия инкриминируются по ч. 3 ст. 199 (сбыт фальшивых денег) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.