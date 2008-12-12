АНОНС на 12 декабря 2008 г.

Пресс-конференция заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимира Триколича на тему: “Расчеты предприятий ТКЭ за потребленный природный газ и отключение предприятий - должников от газоснабжения”.

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Состоится Межрегиональный экономический семинар на тему: «Возможности ведения бизнеса в Литовской Республике». Будет обсуждаться экономическая ситуация в странах Восточной и Центральной Европы, будут анализироваться мировые тенденции кластерного развития, специфика деятельности мировых торговых бирж, а также будет рассматриваться инновационная политика национальных компаний Украины и Литвы.

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Пресс-конференция экономиста, члена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Виктора Лисицкого на тему: «Падение гривни: есть ли свет в конце тоннеля?».

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Брифинг на тему: «Когда стабилизируется ситуация на финансовом рынке в Украине?». В работе примет участие руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай Ивченко. Вопросы: когда будет снято запрещение на досрочное изъятие депозитов; возможные пути решения проблемы погашения валютных кредитов населением.

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Круглый стол на тему: "Нововведение в судебной практике по земельным спорам и последние изменения в земельное законодательство". Участники: Г.Пампуха, президент ВОО "Всеукраинская Третейская Лига", председатель Земельного суда; Т.Симчишина, директор департамента земельных отношений юридической корпорации "Принцип"; А.Калиниченко, советник председателя Госкомзема Украины; В.Гуменюк, судья Верховного суда Украины.

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Пресс-конференция по результатам Антикризисного форума кредитных союзов. Будут озвучены принятые в рамках форума решения, направленные на поддержку кредитных союзов в период кризиса. Участники: глава консультационно-экспертного совета Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Андрей Оленчик, глава наблюдательного комитета Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Андрей Азаров, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Пётр Козинец, вице-президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Людмила Кравченко.

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Пресс-конференция на тему: «Кто является крупнейшим благотворителем Украины в 2008-м году. Участники: Иван Васюник, вице-премьер-министр Украины; Сергей Летенко, председатель оргкомитета Национального конкурса „Благотворитель года”; Светлана Куц, председатель жюри Национального конкурса „Благотворитель года”, президент Центра филантропии; Александр Максимчук, председатель правления МБФ "Украина 3000"; Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей.

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Откроется IV Ежегодная конференция-выставка «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС».