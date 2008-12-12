АЗС Крыма увеличили оборот на 52%

В Крыму за 11 месяцев текущего года оборот от продажи населению светлых нефтепродуктов через сеть АЗС, которые принадлежат юридическим предприятиям и физическим лицам, составил 1 603 457,6 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По информации статуправления, данный показатель на 51,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года в фактических ценах.

При этом по-прежнему наибольший удельный вес – 53,8% в общем объеме реализации бензина автомобильного составляет бензин марки А-94-98.