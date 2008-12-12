АЗС Крыма увеличили оборот на 52%
12:28, 12 декабря 2008Разное
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До 1,6 млн. грн.
В Крыму за 11 месяцев текущего года оборот от продажи населению светлых нефтепродуктов через сеть АЗС, которые принадлежат юридическим предприятиям и физическим лицам, составил 1 603 457,6 тыс. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
По информации статуправления, данный показатель на 51,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года в фактических ценах.
При этом по-прежнему наибольший удельный вес – 53,8% в общем объеме реализации бензина автомобильного составляет бензин марки А-94-98.
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