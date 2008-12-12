В Одессе обновят систему центрального отопления

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 21,9 млн. евро на модернизацию системы центрального отопления Одессы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, обнародованном в пятницу.

Согласно предоставленной информации, кредит предоставляется компании КП «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО). Проект позволит компании ТГО осуществить ряд мер, направленных на снижение потребления природного газа системой центрального отопления, улучшение качества услуг и организации частичного измерения теплопотребления в Одессе.

В пресс-релизе не указываются другие детали предоставления кредита.

По данным ЕБРР, фонды технической помощи для проекта в размере 0,8 миллиона евро предназначенные, в частности, для финансирования подготовки Технико-экономического обоснования и Плана поддержки реализации проекта, были предоставлены правительствами Швеции, Франции и Соединенного Королевства.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на ноябрь 2008 г., он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 3,97 млрд. евро в рамках более чем 163 проектов.