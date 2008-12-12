Главное на 12 декабря (день)

В Украине спад промышленного производства в ноябре 2008 года, по сравнению с ноябрем 2007 года, составил 28,6%, в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода минувшего года зафиксирован спад на уровне 0,7%, сообщает Госкомстат.

При этом в ноябре 2008 года против октября 2008 года зафиксирован спад на 15,2%.

По данным Госкомстата, в ноябре 2008 года против ноября 2007 года в добывающей промышленности снижение составило 32,1%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 60,2%, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,8%.

В обрабатывающей промышленности снижение производства в ноябре 2008 года против ноября 2007 года составило 29%.

В легкой промышленности зафиксирован падение объемов производства на уровне 19,1%.

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре 2008 года против ноября 2007 года составил 10,5% (рост 13,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 11% (рост 9,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 11,6% (спад 15,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 35,2%.

В Госкомстате сообщили, что в ноябре 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с ноябрем 2007 года, снижение производства составило 48,8% (спад 7,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 38,8% (рост 14,1%).

Отметим, рост промышленного производства в январе-ноябре 2007 года против января-ноября 2006 года составил 10,7%.

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на текущий год, приняв Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.

Законом предусмотрено увеличение дотаций Пенсионному фонду на 6,6 млрд. грн., повышение трансферта НАК “Нафтогаз Украины” на 3,2 млрд. грн.

Сверхплановые поступления от превышения валовых доходов над расходами НБУ в сумме 1 млрд. грн. направляются на пополнение средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Финансирование местных советов увеличено на 11,2 млн. грн.

Депутаты запретили банкам изменять условия кредитования в одностороннем порядке. Верховная Рада приняла сегодня Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете банкам менять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке)».

Законом предусмотрено внести изменения в Гражданский кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности», которыми запрещается банкам менять условия заключенных с клиентами договоров, в частности, относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам или уменьшения ее размера по договорам банковского вклада.

В законе предусмотрено «признать негодными» положения договоров, которыми закрепляется право банка в одностороннем порядке пересматривать условия договоров.

В то же время парламент не поддержал заключительные положения закона, которыми предусматривалось, что правила данного закона применяются и к договорам банковского вклада и кредитных договоров, которые были заключены до вступления в силу проголосованным сегодня законом.

МинАП предлагает сохранить квоту на производство сахара на следующий год. Министерство аграрной политики предлагает установить квоту на производство сахара для внутреннего рынка (квота "А") в объеме 1,984 млн. тонн на 2009-2010 маркетинговый год. Кроме того, проектом документа предлагается установить минимальные оптово-отпускные цены на сахар в 2009/2010 МГ на уровне 2,667 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу – 183,33 грн. за тонну (без НДС).

Напомним, в текущем МГ квота на производство сахара для внутреннего рынка ("А") установлена в объеме 1,984 млн. тонн, а минимальные цены на сахар – 2,083 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу – 141,63 грн. за тонну (без НДС).

Специалисты оценивают емкость украинского рынка сахара в 2-2,2 млн. тонн в год.

Президент потребовал от власти Киева срочно решить ситуацию с тепло- и водоснабжением. Пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что глава государства направил телефонограмму председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в которой высказался о недопустимости наличия значительного долга города перед компаниями «Киевэнерго» и «Нафтогаз Украины». Глава государства требует срочно найти ресурсы для погашения задолженности (через внесение изменений в бюджет города или кредит), которая составляет свыше 700 млн. грн.

В.ЮЩЕНКО также обратился в Кабинет Министров с просьбой оказать местной власти необходимую помощь для решения этого жизненно важного для города вопроса.