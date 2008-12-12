Главное на 12 декабря (вечер)

Валютный рынок. На украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту устремились к отметке 8,00 грн./долл. Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6550/7,7450 грн., к 11:00 цены выросли до 7,7100/7,7850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума 7,8700/7,9000 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2770 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2710/0,2775 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2755/0,2815 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,7503(-0,1532) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3273/1,3275 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,3383/1,3385 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1580/10,2835 грн., к 11:00 цены ушли вверх 10,2465/10,3525 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5280/10,5785 грн.

Пункты обмена валют в центре Киева покупают доллар США в среднем по 7,60 грн., продают – за 7,90 грн.

Коммерческие банки сегодня покупают доллар США в среднем по цене 7,60 грн., продают – по 7,80 грн., евро банки покупают в среднем по 10 грн., продают – по 10,40 грн.

В течение всей недели гривню девальвировали по отношению к доллару как Нацбанк, так и коммерческие банки. Однако на понедельник, 15 декабря, НБУ несколько снизил доллар, но продолжил поднимать евро.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 15 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 747.3100 (12 декабря – 748.6800)

100 EUR – 996.9115 (12 декабря – 989.3806)

10 RUR – 2.6874 (12 декабря – 2.6805)

Работа правительства. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что выдвижение кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины было согласованным решением коалиции БЮТ, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

11 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении А.ПОРТНОВА (БЮТ) председателем Фонда госимущества Украины. Этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря текущего года.

Российско-украинские газовые переговоры затягиваются из-за нерешенности вопроса о присутствии компании «РосУкрЭнерго» на рынке Украины, заявила Юлия ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что Украина в переговорах занимает четкую позицию и не желает, чтобы посредником в процессе поставок газа в Украину была какая-либо коррупционная структура.

Премьер-министр отметила, что газовые переговоры продолжаются ежедневно, их ведет руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА со своей командой, и высказала уверенность, что до конца года контракты по поставкам газа в Украину будут подписаны.

В тоже время, премьер-министр заявляет, что цена на газ, поставляемый в Украину из России, в 2009 году будет выше цены газа в текущем году. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию некоторых экспертов и политиков о том, что цена на среднеазиатский газ для Украины, учитывая снижение цены на нефть, в 2009 году будет на уровне действующей на сегодня - 179,5 долл. за тысячу кубометров и даже ниже.

“Эта информация не соответствует действительности, и так вопрос не ставится”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она напомнила, что, согласно меморандуму, подписанному ней и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, цена на поставляемый в Украину газ будет подниматься пропорционально в течение трех лет до европейского уровня.

Кроме того, Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что государственный бюджет 2009 года будет принят Верховной Радой в этом году.

«Бюджет, я надеюсь, Верховная Рада все-таки примет на 2009 год, хотя он будет достаточно сложным (документ). Мы не сможем показать доходы и расходы, которые ожидали, до тех пор, пока не развернулся финансово-экономический кризис. Это будет бюджет очень напряженный для всех отраслей. Но в то же время мы думаем, что компенсируем такую лаконичность бюджета привлечением мощных инвесторов, которые могут прийти с финансовыми ресурсами, которые можно будет использовать для воплощения в жизнь крупных инфраструктурных проектов», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила также, что в понедельник, 15 декабря, правительство проведет совещание полным составом Кабинета министров и окончательно обсудит прогнозные макропоказатели на 2009 год, а также все доходы и расходы проекта Госбюджета на 2009 год. “После этого в среду на заседании правительства мы будем утверждать все эти документы”, - сказала премьер.

Новости для киевлян. Хозяйственный суд города Киева запретил НАК «Нафтогаз Украины» отключать киевлян от тепла. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации пресс-службы, в постановлении суда говорится: «Запретить дочерним компаниям НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», «Газ Украины», ОАО «Киевгаз» и ОАО «Киевоблгаз» - совершать действия по отключению, ограничению газоснабжения предприятий и организаций, производящих тепловую энергию с целью предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в г. Киеве».

Постановление подлежит немедленному выполнению с момента его принятия 12 декабря 2008 года.

На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос о кризисных явлениях, произошедших в Киеве, в том числе и проблема отключения горячего водоснабжения, заявила премьер-министр Украины.

«Они (эти явления) связаны не только с теплом и горячей водой, они связаны с тем, что во время выборов мэра мэр Киева израсходовал бюджетные средства на избирательную кампанию, на подкуп голосов, на нечестные выплаты и в конце года оставил бюджет Киева без денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила, что все киевляне, которые на сегодняшний день стопроцентно оплачивают тепло и горячую воду, стали заложниками «этого неадекватного человека, который называется мэром Киева».

«На заседании правительства мы рассмотрим все ужасные факты, которые есть сегодня в финансах Киева… и будем выходить в парламент с предложением в отношении мэра Киева и всего, что он делает сегодня в столице Украины. Просто очень жаль, что все это он делает под политическим прикрытием самых высоких должностных лиц Украины… По Киеву вопросы должны решаться Генеральной прокуратурой, и я надеюсь, что когда-то все-таки справедливость в этом вопросе будет восстановлена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.