Безработица в Еврозоне снизилась до самого низкого за семь лет уровня

Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Европейское статистическое ведомство Eurostat. По его данным, уровень безработицы в среднем по всем странам Еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года, передает Deutsche Welle.

В то же время Eurostat отмечает, что разница в показателях отдельных 19-ти странах Европейского валютного союза остается существенной. Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами вычислила показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне.

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Самый высокий показатель уровня безработицы - в Греции, где в сентябре прошлого года он составил 23,1 процента. Несмотря на общий тренд сокращения, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.

В Европейском Союзе в целом уровень безработицы также сократился - до 8,3 процента. Это стало минимумом с февраля 2009 года, добавляет Eurostat. По его информации, в ЕС не имеют работы 20,4 миллиона человек.