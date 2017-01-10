Минфин отметил экспансию российских IT-решений на украинском рынке

Российские IT-решения активно представлены на рынке Украины, и учетные системы, на которых обслуживается подавляющее большинство украинских бюджетных структур - российские.

Об этом говорится в презентации Министерства финансов Украины об итогах работы портала государственных финансов E-DATA в 2016 году.

Минфин отметил, что распорядители бюджетных средств, в том числе предприятий национального значения, регистрируют свои служебные кабинеты на портале с российских доменов. Таких организаций или руководителей, по оценкам министерства, около 10% всех зарегистрированных кабинетов в E-DATA (3700).

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Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2017 года база сделок портала E-DATA составляет 42 миллиона трансакций.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов открыло портал E-DATA - официальный государственный информационный портал в сети Интернет для обнародования данных об использовании средств государственного бюджета - 15 сентября 2015 года. Доступ к ресурсу является свободным и бесплатным.

Создание портала предусмотрено Планом мероприятий по выполнению рекомендаций Европейского Союза в рамках либерализации визового режима с ЕС.