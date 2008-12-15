Литвин: Досрочных выборов в ВР не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что досрочных парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 13 декабря во время встречи с жителями города Умань (Черкасская обл.).

«Я гарантирую, что выборов не будет», - заявил В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что является категорическим противником проведения досрочных выборов. По словам спикера, в нынешней ситуации эти выборы могли бы и не состояться в случае их проведения.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня не нужно делить Верховную Раду на коалицию и оппозицию.

Сегодня нужна не дискуссия о том, «есть коалиция или нет ее», а необходима эффективная работа парламента. По его словам, Президент Украины и премьер-министр Украины “должны говорить (вместе), а не каждый отдельно проводить совещания и давать поручения». «Мы должны быть кулаком, потому что когда в семье каждый начнет тянуть вожжи в свою сторону, то результата не будет», - подчеркнул Председатель ВР.

Он подчеркнул, что необходимо «всем миром сделать так, чтобы улучшить жизнь людей».

В.ЛИТВИН отметил, что сделает все для того, чтобы не допустить “реализации сценария по выводу людей на улицу».

По его словам, на сегодняшний день ВР начала работать, и необходимо, чтобы ей не мешали в этом.

Председатель ВР заверил, что готов работать со всеми политическими силами. В то же время он добавил, что «задней передачи у меня нет». «Я ни под кого не ложился, и ложиться не буду», - заявил В.ЛИТВИН.

В воскресенье вечером во время эфира на телеканале «Интер» спикер заявил, что «Верховная Рада будет дееспособной – три фракции приняли решение и в совокупности - 248 народных депутатов».

В.ЛИТВИН снова призвал забыть об оппозиции в парламенте, и по большому счету о коалиции, «по крайней мере, на год, чтобы обеспечить более-менее предсказуемое развитие событий в Украине».

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что два дня работы показали, что парламент «работоспособен и может быть работоспособным, и принимает необходимые решения». «Главное не допустить внешнего влияния на деятельность Верховной Рады Украины», - сказал спикер.