Отставка правительства нереальна

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает на сегодня невозможной отставку нынешнего состава правительства.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

«Я глубоко убежден, что отставка нереальна и невозможна», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, даже если такое предложение может появиться, то оно не найдет поддержки сессионного зала.

Председатель Верховной Рады отметил, что на сегодня, “в первую очередь, нужно принять исчерпывающий перечень антикризисных законопроектов, рассмотреть план практических действий правительства в виде программы действий Кабмина”. «А после этого решить кадровые вопросы, чтобы обеспечить эффективную реализацию всего того, что будет определено и утверждено», - прибавил В.ЛИТВИН.