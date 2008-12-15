Франция отменяет рекламу на гостелевидении

Французские законодатели приняли меры по запрету рекламы на государственном телевидении в рамках законопроекта, который оппозиционная партия стремится отклонить, передает k2kapital.

Статья законопроекта, которая запретит рекламу после 20:00 с 5 января и полностью с конца 2011 года, была принята в пятницу 30 голосами «за» и 18 голосами «против» в Национальной Ассамблее – нижней палате парламента Франции.

Новая мера не была поддержана несколькими менеджерами государственных теле- и радио компаний, которые распрощались с работой в прошлом месяце, а также оппозиционной Социалистической партией. Другая часть законопроекта, которая будет рассмотрена позже, вводит новые налоги на частных операторов Societe Television Francaise 1 и M6-Metropole Television SA для финансирования государственного телевидения.

Законодатели продолжают дебаты относительно законопроекта, который будет представлен на рассмотрение Сенатом после одного одобрения. Правящая партия предупредила, что президент Николя Саркози может издать указ для ввода некоторых элементов этого законопроекта до 5 января.