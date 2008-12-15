«Уголь Украины» задолжал «Добропольеуголь»

Долг государственного предприятия «Уголь Украины» за полученное сырье перед ГП «Добропольеуголь» (Донецкая обл.) составляет 68 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 12 декабря на коллегии Донецкой облгосадминистрации генеральный директор ГП «Добропольеуголь» Владимир ПАНИБРАТЧЕНКО.

Он сообщил, что «Госпредприятие «Добропольеуголь» за 11 месяцев текущего года при плане 3 млн. 647 тыс. тонн угля добыло 3 млн. 742 тыс. тонн, но, несмотря на такую хорошую работу, в настоящее время предприятие попало в сложную экономическую ситуацию». Сложность, по его словам, связана с неплатежами за полученный уголь со стоны ГП «Уголь Украины». Он подчеркнул: «Мы работаем по реализации угля только с одним единственным государственным предприятием «Уголь Украины», и на сегодняшний день «Уголь Украины» задолжал нам 68 млн. грн.».

Кроме того, В. ПАНИБРАТЧЕНКО посетовал, что «на складах предприятия сегодня находится 60 тыс. тонн угля, это тоже порядка 15 млн. грн.».

«Такие большие активы, которые убраны из работы предприятия, они не могут не сказаться на работе предприятия, хотя мы, конечно, не паникуем и руки не опускаем», - заключил В. ПАНИБРАТЧЕНКО.