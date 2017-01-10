Google предложил Италии до €280 миллионов за неуплату налогов - Reuters

Компания Google предложила итальянским налоговым органам выплатить €270–280 млн в качестве компенсации за неуплату налогов, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Сейчас налоговые органы Италии изучают это предложение, однако сначала они хотят выяснить, как американская компания будет дальше декларировать свои доходы и как это соглашение соотносится с обязательствами Google по уплате налогов в Италии в будущем.

«Google продолжает сотрудничать с компетентными органами», — цитирует Reuters представителя компании.

В 2016 году налоговая полиция Италии установила, что Google не заплатила налоги на сумму в €227 млн в период с 2009 по 2013 год.