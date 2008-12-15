АНОНС на 15 декабря 2008 г.

Правительство проведет совещание по согласования параметров макроэкономических показателей и проекта Государственного бюджета Украины на 2009 г.

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Под председательством заместителя председателя Верховной Рады Николая Томенко начнется совещание о состоянии бюджетного финансирования программ развития физической культуры и спорта в г. Киеве и по проблеме реконструкции НСК «Олимпийский».

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Состоится встреча председателя правления Украинско-немецкого форума, президента УСПП Анатолия Кинаха с председателем правления Немецко-украинского форума, президентом Ландтага Земли Саксония-Ангальт Дитером Штайнике.

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Под председательством и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко состоятся слушание об обоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги в столице, установленное новыми распоряжениями Киевской власти. В работе, в частности, примут участие - министр МинЖКХ Алексей Кучеренко, Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, зам.председателя Комитета по вопросам строительства, ЖКХ и региональной политики ВРУ Александр Попов, президент УСПП Анатолий Кинах, зам.секретаря СНБОУ Борис Соболев и др.

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Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

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Пресc-конференция временного администратора Проминвестбанка относительно планов стабилизации финансового состояния ПИБ.

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Пресс-конференция, посвященная презентации результатов исследования украинской Интернет-аудитории проведенного по заказу Украинской Ассоциации Интернет Рекламы (УАИР).

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Круглый стол на тему: "Как избежать "газовой войны" между Украиной и Россией?". Участники: уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, народные депутаты Украины Инна Богословская, Алексей Плотников, Ксения Ляпина, директор энергетических программ Центра им. Разумкова Владимир Сапрыкин, директор Центра энергетических исследований Константин Бородин, директор международного института политической экспертизы (Россия) Евгений Минченко.

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Пресс-конференция на тему: “Почему при условии мирового падения цены на нефть в Украине наблюдается галопирующая инфляция?” . Участники: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»; Вячеслав Кредисов, председатель правления Всеукраинского объединения предпринимателей „Новая формация”; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра им. Разумкова.

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Состоится выставка-презентация лучших работ, объявление победителей Всеукраинского конкурса детских рисунков «Дети за чистую энергию» и награждение почетными грамотами и поощрительными призами. Организатор: Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов. Выставку откроет председатель НАЭР Игорь Черкашин. Среди почетных гостей - Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Олава Бэрстада.

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Круглый стол на тему: «Последствия отмены льгот по НДС для личных крестьянских хозяйств-производителей молока в условиях экономического кризиса». Состоится презентация результатов исследования Concorde Capital и Аналитического агентства «AGRICULTURE» о социально-экономических последствиях «Антикризисного закона» для молочной отрасли Украины.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Финансовый кризис: коллектора объединились. В Украине создана Ассоциация коллекторского бизнеса». Участники: Гжегож Копаниаж, генеральный директор ООО «Кредит Колекшн Груп»; Андрей Ладановский, директор компании ООО «Укрборг»; Валерий Светлов, генеральный директор компании «Эколл»; Александр Ильчук, генеральный директор компании «Европейское агентство по возврату долгов»; Вадим Фесенко, директор компании «Служба исполнения обязательств» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Союза специалистов по недвижимости Украины на тему: “Цены на недвижимость. Итоги и прогнозы. Качественная риелторская услуга”. Участники: Александр Рубанов, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины, директор консалтинговой компании «Самсон»; Игорь Однопозов, первый вице-президент ССНУ, основатель компании «Проект-2»; Анатолий Топал, вице-президент ССНУ по региональной политике, директор компании «Кияни»; Алла Жоголева, вице-президент ССНУ по внешним связей, директор компании «МС-Мастер»; Любовь Фурса, исполнительный вице-президент ССНУ. Вопросы: .Динамика цен на рынке недвижимости. Аттестация риелторских компаний - путь к качественной риелторской услуге. Комиссионное вознаграждение риелтору: за что и кто платит. О повышении коммунальных тарифов агентствам недвижимости (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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15.30 в УНИАН пресс-конференция: “О нецелесообразности отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнуха”. Участники: президент Всеукраинской общественной организации „Союз производителей пищевой промышленности Украины” Олег ЮХНОВСКИЙ, генеральный директор ассоциации „Укролияпром” Степан КАПШУК, председатель Совета ассоциации „Укролияпром” Вячеслав ПЕТРИЩЕВ.