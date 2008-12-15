Тимошенко назвала провокацией отключение тепла в Киеве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отключение тепла и горячего водоснабжения в Киеве в конце прошлой недели было спланированной мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ политической провокацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с членами Кабмина по вопросам согласования макроэкономических показателей на 2009 год.

По ее мнению, свидетельством того, что вышеуказанные действия имели провокационный характер, является сегодняшнее пикетирование здания Кабмина сторонниками Блока Черновецкого, выступающими против отключения воды и тепла, в то время как еще с воскресенья горячее водоснабжение и отопление в столице уже появилось.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что тепло и горячая вода появились в квартирах киевлян в воскресенье благодаря вмешательству в ситуацию правительства.

«Начиная с субботы, нам удалось справиться, и мы заставили и мэра, и все его окружение работать не против киевлян на разжигание кризиса, в том числе и политического, а работать для того, чтобы не создавать неудобства для киевлян, для того, чтобы не вызывать в их сердцах возмущение…», - сообщила премьер.

При этом она еще сказала, что отключение половины столичных домов от водо- и теплоснабжения было спланированной провокацией.

«Это специально рассчитанная программа для того, чтобы дестабилизировать политический Киев. И вы видите - тепло, газ и горячая вода, по сути дела, под давлением правительства он подключил, начиная с субботы, но людей на улицы все-таки сегодня вывел – это говорит о том, что был расчет совершенно на другой сценарий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ограничение снабжения природного газа на киевские ТЭЦ началось 4 декабря. В результате действий газоснабжающих организаций, температура теплоносителя от ТЭЦ «Киевэнерго» уменьшилась до 41° С вместо необходимой 74° С, а 11 декабря было прекращено горячее водоснабжение от сетей, питающихся от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В “Киевэнерго” утверждают, что мероприятия по временному прекращению горячего водоснабжения потребителям позволило сохранить минимальный уровень отопления и избежать аварийного отключения оборудования ТЭЦ, что привело бы к непоправимым последствиям.

Ограничение газоснабжения компании произошло из-за отсутствия денежных поступлений от КГГА как компенсации разницы расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

С 11 декабря без горячей воды оставались около половины жилых домов столицы.

С утра 14 декабря АК "Киевэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения, поскольку ДК "Газ Украины" повысило давление газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.