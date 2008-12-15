В Житомирской области производство снизили почти 55% предприятий

Экономическая ситуация в Житомирской области напряженная, в ноябре снизили производство почти 55% от общего количества предприятий, а 7,5% предприятий в августе-октябре не работали вообще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в секторе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Житомирской области.

Как заявил на коллегии ГНА в Житомирской области ее председатель Владимир ЮРЧЕНКО, на протяжении последних месяцев экономическая ситуация в регионе становится все более напряженной.

«Такие факторы социального и экономического характера, как снижение за последние месяцы объемов промышленного производства, рост задолженности по заработной плате и, как следствие, рост безработицы, проблемы с прохождением платежей через банковские учреждения, отсутствие у субъектов ведения хозяйства оборотных средств из-за проблем с дебиторами, в частности с нерезидентами, задержки с расчетами между предприятиями по заключенным соглашениям негативно влияют на расширение базы налогообложения Житомирщины. Поэтому экономическая ситуация в Житомирской области напряженная. Снизили производство в ноябре больше половины предприятий, в 7 районах области сократились объемы промышленной продукции. Сокращение объемов выполненных строительных работ против прошлогоднего периода наблюдается в 13 районах региона", - отметил В. ЮРЧЕНКО.

Он привел статистические данные, согласно которым на протяжении января-октября этого года убыточной оказалась деятельность 34,2% предприятий области, они сработали с убытками в 271 млн. грн., что превысило прошлогодний показатель в 1,2 раза.

"Эти проблемы, к сожалению, останутся проблемами всего бюджетного года, потому что носят глобальный характер», - отметил В. ЮРЧЕНКО.

Он выразил надежду, что существующие проблемные вопросы не помешают налоговикам области выполнить декабрьский и годовой бюджетные росписи доходной части Государственного и местного бюджетов по контролируемым налоговой службой налогам и платежам.